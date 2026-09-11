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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200977
ИКТ 15565
Организации 11833
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Украина Одесская область

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины 1
14.11.2016 Спецслужбы отключили сотового оператора за работу в Крыму 1
29.10.2015 Одесская областная государственная администрация выбрала облако De Novo 2
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
20.07.2015 Крымский оператор будет работать в запрещенном в России стандарте 1
24.02.2011 В русской «Википедии» уже больше 666 тыс. статей 1
27.07.2009 На юге Молдавии ликвидировано два опасных очага азиатской саранчи 1
17.07.2008 Украина: российское ТВ вычищают из кабельных сетей 1
15.04.2008 Школы Одесской области объединит единое интернет-пространство 1
22.01.2008 Сотрудники украинского банка обокрали клиентов на $100 тыс. 1
29.06.2006 Систему GPS-контроля внедряет УМВД Украины 1
29.06.2006 Систему GPS-контроля внедряет УМВД Украины 1
11.11.2005 "ВымпелКом" приобрел "Украинские радиосистемы" 1
08.02.2005 "Комстар" разрешили купить долю украинского оператора 1
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент? 1
06.09.2002 В Одессе появилась мобильная связь стандарта MPT-1327 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Philips 2100 2
Lenovo Motorola 3570 2
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 2
Интертелеком - Intertelecom 38 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 1
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 1
Экофон - Нижегородский радиотелефон 6 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Cyfrowy Polsat - Plus - Polish telecommunications - Plus GSM - Polkomtel 27 1
Samsung Electronics 11114 1
Ростелеком 11009 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3366 1
МегаФон 10874 1
Huawei 4698 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 1
LG Electronics 3744 1
Intel Corporation 12855 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 421 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
Sony 6753 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 1
Vodafone Group 1412 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Deutsche Telekom 956 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Orbital Recovery 4 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 8 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Правительство Молдавии - органы государственной власти 10 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29821 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26476 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2932 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 2
Маршрутизация - Routing 619 2
Аналоговая транкинговая радиосвязь - MPT 1327 - МРТ 1343 - МРТ 1347 - MAP 27 7 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9979 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18188 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8724 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4187 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9831 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13320 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5527 1
Пропускная способность - Bandwidth 1925 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11595 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14836 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7408 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1132 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5299 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4019 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1412 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
Трансивер - Transceiver 151 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 979 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 59 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 141 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3912 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10286 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7973 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 3
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
De Novo Облако - De Novo ЦОД 23 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 1
Microsoft Outlook 1507 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 93 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Nokia 7650 63 1
Гушан Виктор 3 2
Фучеджи Дмитрий 2 2
Казмалы Илья 3 2
Макаренко Валерий 3 1
Хетагуров Коста 4 1
Шульга Владислав 2 1
Черникевич Вячеслав 1 1
Penty Richard - Пенти Ричард 3 1
Умаров Михаил 56 1
Гусинский Владимир 19 1
Смирнов Игорь 20 1
Изосимов Александр 192 1
Химич Роман 44 1
Богатов Антон 79 1
Гуляева Татьяна 39 1
Тимошенко Юлия 31 1
Понедилко Виктор 1 1
Бобровникова Татьяна 1 1
Погоржельский Вадим 1 1
Медведько Александр 1 1
Украина 7940 12
Россия - РФ - Российская федерация 167475 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 5
Украина - Одесса 197 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 3
Германия - Федеративная Республика 13271 3
Украина - Киев 1154 3
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 177 3
ДНР - Донецкая область 25 2
Украина - Черноморск - Ильичевск 6 2
ДНР - Мариуполь 30 2
Казахстан - Республика 6082 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1455 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 2
Беларусь - Белоруссия 6326 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 2
Италия - Итальянская Республика 4516 2
Франция - Французская Республика 8193 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 48 2
Украина - Киевская область 24 1
Украина - Львовская область 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Украина Восточная 5 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Усть-Джегута 16 1
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Курджиново 5 1
Украина - Черкассы 11 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Украина - Ивано-Франковск 37 1
Казахстан - Акмолинская область - Степногорск 4 1
Украина - Ровненская область - Ровно 2 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54953 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4219 1
Европа 25008 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53842 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21872 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6090 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58151 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8298 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8928 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8885 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5822 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11732 2
Английский язык 7050 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 766 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34058 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5663 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6603 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1238 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2932 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3388 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 127 1
Сон - Somnus 493 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1257 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 842 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3209 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2398 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 359 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3166 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5779 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8132 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6231 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7074 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 3
RTVi - Russian Television International 16 1
AIN.UA 103 1
Wikipedia - Википедия 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
New Scientist 1448 1
VNUNet.com 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
Gartner - Dataquest 353 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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