Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Украина Одесская область
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Гушан Виктор 3 2
|Фучеджи Дмитрий 2 2
|Казмалы Илья 3 2
|Макаренко Валерий 3 1
|Хетагуров Коста 4 1
|Шульга Владислав 2 1
|Черникевич Вячеслав 1 1
|Penty Richard - Пенти Ричард 3 1
|Умаров Михаил 56 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Смирнов Игорь 20 1
|Изосимов Александр 192 1
|Химич Роман 44 1
|Богатов Антон 79 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Тимошенко Юлия 31 1
|Понедилко Виктор 1 1
|Бобровникова Татьяна 1 1
|Погоржельский Вадим 1 1
|Медведько Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
|Gartner - Dataquest 353 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.