Мариинский театр Государственный академический Мариинка

Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка

16.01.2026 От катков до театров: где и как россияне проводили новогодние каникулы 2026 года 1
21.02.2024 Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе 2
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
10.07.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского 1
14.03.2023 17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM 1
28.07.2022 «Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле 1
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании 1
02.06.2021 МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков 1
29.10.2020 «Клипы» «Вконтакте» запустили первый AR-видеофон с технологией 360 градусов 2
27.10.2020 «Вконтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах 1
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 1
25.07.2019 «Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД для малого и среднего бизнеса 1
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете 1
02.03.2017 Элар поставила планетарный сканер в библиотеку Государственного Академического Мариинского театра 3
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз 6
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K 2
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
29.04.2015 Мариинский театр организовал доступ к онлайн-трансляциям концертов и выступлений с помощью IBM Cloud 3
22.01.2015 В обращение выходит почтовый блок «150 лет со дня рождения В.А. Серова (1865–1911), художника» 1
20.02.2014 МТС улучшит связь внутри 300 зданий Санкт-Петербурга 1
09.09.2013 МТС обеспечила связь внутри новой сцены Мариинского театра 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
04.12.2012 Спрос на конвергентные услуги МТС для бизнеса в Санкт-Петербурге вырос в два раза 1
21.10.2010 Мариинский театр становится «умным» IP-зданием 1
08.09.2010 Основатель Digital Design создает СП с ИТ-подрядчиком «Аватара» 1
19.04.2010 Мариинский театр провёл первую в мире 3D-трансляцию балета 2
08.04.2010 «Дженерал Сателайт» организует первую в мире прямую ТВ-трансляцию балета в формате 3D 1
26.02.2010 Выручка компании Digital Design в 2009 г. упала на 12% 2
01.09.2009 Eset NOD32 на защите Мариинского театра 4
19.06.2009 В Мариинском театре создан медиа-центр на базе технологий Microsoft 3
17.06.2009 Мариинский театр автоматизировал управление спектаклями 2
27.02.2009 Выручка Digital Design в 2008 г. выросла на 51,3% 1
28.04.2008 Мариинский театр закупает комлекс оборудования для системы субтитров 1
28.01.2008 Мариинский театр закупает ПО 1
08.12.2006 За строителями второй сцены Мариинки наблюдает веб-камера 1
Публикаций - 46, упоминаний - 69

Мариинский театр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 6
Ростелеком 10367 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4560 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 4
Google LLC 12299 4
Microsoft Corporation 25286 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 2
Xiaomi 1985 2
IBM - International Business Machines Corp 9560 2
Telegram Group 2605 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 346 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 362 2
Nvidia Corp 3755 2
Flant - Флант 154 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 42 1
Ракурс НПФ 168 1
Logosoft - Логософт 2 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Samsung Electronics 10654 1
Broadcom - VMware 2506 1
Cisco Systems 5229 1
Yandex - Яндекс 8532 1
Huawei 4240 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 534 1
9053 1
Fortnite 90 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 656 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2534 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 1
ESET - ESET Software 1147 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9217 1
Sony 6637 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 1
Docsvision - ДоксВижн 1033 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 5
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 3
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Геометрия НПО 151 2
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 4 2
Газпром ПАО 1423 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 2
Coursera 60 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1669 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 276 2
Assist - Ассист 215 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 109 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 20 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Нижегородский метрополитен 7 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Абрамцево - Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 3 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 7 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Yoga Masters 1 1
Уфа-Арена - Универсальная спортивная арена 3 1
British Museum - Британский музей 14 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 7 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Парк Зарядье 43 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 10
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3722 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13016 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 89 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Google YouTube - Видеохостинг 2903 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 2
Microsoft Dynamics CRM 546 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
ИКС - Yadro - Raidix SNR 1 1
НСПК - MirAccept 4 1
ЛитРес MyBook 26 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС Автосекретарь 67 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС 3G-сеть 121 1
Microsoft Expression Studio - Microsoft Expression Web - Microsoft FrontPage 44 1
DocsVision Smart Start 17 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google Arts & Culture - Google Art Project 1 1
Redmond SteakMaster 9 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 139 1
DJI Phantom 10 1
MONT Office 3 1
Т1 Диск 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Apple - App Store 3015 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 886 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
Microsoft Azure 1468 1
Microsoft Windows XP 2422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5880 1
Гергиев Валерий 6 4
Головин Алексей 11 2
Голованов Александр 3 2
Перельман Григорий 16 2
Прокофьев Сергей 4 2
Терешкина Виктория 2 2
Назарова Людмила 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Шарин Андрей 2 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Зеленский Игорь 2 2
Ефимова Тамара 4 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
Сарафанов Леонид 2 2
Бураго Юрий 2 2
Лопаткина Ульяна 2 2
Матвиенко Денис 2 2
Сомова Алина 2 2
Барбашин Евгений 2 2
Бродскоий Иосиф 4 2
Шкляров Владимир 2 2
Васильев Александр 67 2
Полехина Диана 6 2
Федоров Андрей 29 2
Щербакова Мария 1 1
Ратманский Алексей 2 1
Левина Елена 10 1
Джабиев Георгий 54 1
Брусиловский Михаил 1 1
Морозкина Людмила 6 1
Капитанов Андрей 2 1
Хетагуров Коста 4 1
Репин Илья 7 1
Токранова Оксана 1 1
Матвиенко Анастасия 1 1
Sinatra Frank - Синатра Фрэнк 7 1
Серова Валентина 1 1
Яровой Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 5
Европа 24656 4
Казахстан - Республика 5820 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4304 3
США - Нью-Йорк 3153 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Швеция - Королевство 3716 2
Америка - Американский регион 2189 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 2
Израиль 2785 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Украина 7802 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1454 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 31 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
Украина - Одесская область 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 9
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 5
Английский язык 6880 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 3
Металлы - Золото - Gold 1202 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10374 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 111 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 2
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 2
Mezzo - телеканал 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
Государственный Русский музей 51 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412915, в очереди разбора - 730847.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

