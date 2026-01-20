Разделы

20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 1
19.12.2016 Naumen заняла 1 место по количеству внедрений в российском сегменте аутсорсинговых контакт-центров 1
03.07.2009 В «ВымпелКоме» назначен директор объединённого филиала в Санкт-Петербурге 2
25.03.2008 МТТ создал Дирекцию по продаже новых услуг 2
20.09.2007 Golden Telecom избавился от "Связьинвеста" 12
19.09.2007 «Голден Телеком» приобрела 9 компаний за $2,5 млн. 16
07.09.2007 "Уралсвязьинформ" вышел из состава участников "ТелеРосс-Тюмень" 2
05.09.2007 ЮТК вышла из состава «ТелеРосс-Кубаньэлектросвязь» 1
31.08.2007 «Сибирьтелеком» вышел из состава «ТелеРосс-Новосибирска» 2
29.08.2007 «ЦентрТелеком» вышел из состава акционеров «ТелеРосс-Воронежа» 3
20.08.2007 «Дальсвязь» вышла из уставного капитала «ТелеРосс-Владивостока» 5
15.08.2007 «ВолгаТелеком» вышла из состава «ТелеРосс-Самары» 2
31.07.2007 В «Скай Линк» назначен зам гендиректора по коммерческой деятельности 2
02.07.2007 «Голден Телеком» завершил сделку по покупке Direct Net 1
14.02.2007 CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 1
20.11.2006 "Голден Телеком" приобрел "Корус ИСП" 1
25.07.2005 Алексей Рокотян: Роста цен на магистральные каналы не будет 1
28.09.2004 "Голден Телеком" объединила дочерние екатеринбургские компании под своей торговой маркой 2
15.04.2004 «Голден Телеком» сэкономит $4 млн. на сокращении штата 1
23.09.2003 МТТ построил центр локальной коммутации в Самаре 1
14.05.2003 "Петерлинк" подключился к MSK-IX 1
21.04.2003 «Голден Телеком» завершил слияние операторов 2
28.03.2003 18-19 апреля пройдет 6-ая международная конференция "Информационные технологии: перспективы для бизнеса в России" 1
30.01.2003 "Голден Телеком" завершил консолидации активов 3
28.11.2002 ЗАО "ЗАП "Зап-СибТранстелеком" выиграло открытый конкурс ОАО "Альфа-Банк" 2
04.10.2002 "И-Сток" завершил работы по созданию торгового интернет-портала МИТС 1
18.03.2002 "Совинтел" перейдет под полный контроль "Голден Телеком" 1
07.03.2002 "ПетерСтар" спасает от повременки 1
25.12.2001 "Голден Телеком" увольняет сотрудников 1
08.11.2001 Стюард Райш: "Голден Телекомом" будут руководить новые русские акционеры" 1
08.11.2001 "Голден Телеком" станет единственным владельцем "Совинтела" 1
08.11.2001 "Ростелеком" и "Голден Телеком" подписали меморандум о взаимопонимании в отношении компании "Совинтел" 1
01.10.2001 "Голден Телеком" расстается с главным финансовым директором 1
27.09.2001 АФК "Система" консолидировала интернет-бизнес 1
29.06.2001 Что ждет интернет-проекты "РОЛ-Холдингс" - реструктуризация или ликвидация? 1
28.06.2001 Компании "РОЛ-Холдингс" больше нет? 1
30.11.2000 Голден Телеком объявил об окончании монтажа станции спутниковой связи (VSAT) на Большом Соловецком острове 1
02.08.2000 "Голден Телеком" сегодня обнародовал финансовые итоги второго квартала 2000 года 1
14.06.2000 Cisco поставит оборудование для модернизации IP-сети Golden Telecom в России 1
02.06.2000 РосНИИРОС передал полномочия по регистрации доменных имен независимым регистраторам 1

Публикаций - 43, упоминаний - 87

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 30
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 110 12
Ростелеком 10373 11
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 28 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - Sovam Teleport 18 5
Cisco Systems 5230 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Уралрелком 9 4
Ростелеком - Связьинвест 1714 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 3
Элвис-Телеком 36 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Гласнет 15 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Невалинк 7 3
DataForce IP - Дейта Форс АйПи 3 3
RiNet - Ринет - Кроникс плюс 10 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 3
GTS - Global Telesystems 43 3
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 3
Agama Internet System - Агама - Агама Информационные Технологии - Агама eGroup 28 2
МТС - Примтелефон 47 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Электросвязь 268 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
ВЭБПлас 38 2
САМ НПП - Связь Автоматика Монтаж 1 1
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 6
Альфа-Банк 1880 3
Альфа-Эко 55 1
Геокосмос 38 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1802 1
Альфа-Групп 731 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Mars Wrigley 21 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
Электрокабель 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 8
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4934 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 2
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 305 1
Аналоговые технологии 2836 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 1
Naumen Omni-Channel 8 1
Виноградов Александр 63 4
Фадеева Ирэна 4 3
Gauntlett Cliff - Гонтлетт Клифф 5 3
Reich Stewart - Райш Стюарт 9 2
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 2
Токарев Николай 16 1
Рокотян Алексей 8 1
Рысин Леонид 2 1
Клебанов Илья 23 1
Сафиуллин Альберт 9 1
Савчук Сергей 8 1
Аббелоос Стан 4 1
Арушанов Хачатур 5 1
Ильченко Владислав 3 1
Цембер Алексей 4 1
Stewart David - Стюарт Дэвид 7 1
Говакова Мария 1 1
Путин Владимир 3376 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Кузнецов Сергей 162 1
Гончарук Александр 92 1
Богданов Андрей 45 1
Патока Андрей 110 1
Агеев Андрей 13 1
Припачкин Юрий 67 1
Суслова Марина 11 1
Садовский Алексей 12 1
Овчинников Борис 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 6
Украина - Киев 1141 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 4
Европа 24658 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 3
Россия - СФО - Новосибирск 4681 3
Украина 7803 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 2
Россия - ПФО - Самарская область 1470 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2130 2
Россия - УФО - Тюменская область 1272 2
Россия - СФО - Омская область 739 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 981 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1000 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1441 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 18 1
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Казахстан - Республика 5821 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Россия - УФО - Свердловская область 1772 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 1
Израиль 2785 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Аренда 2582 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
National Geographic 95 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 4
BCG Россия онлайн 6 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1062 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
РАН - Российская академия наук 2022 2
Государственный Русский музей 51 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 153 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
CSTB Telecom & Media 58 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
