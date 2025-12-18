Получите все материалы CNews по ключевому слову
Богданов Андрей
СОБЫТИЯ
Богданов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Свинцов Андрей 50 16
|Меденцев Константин 100 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Теплицкий Дмитрий 88 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Александров Александр 85 16
|Пустарнаков Роман 51 16
|Кубарев Алексей 56 16
|Шойтов Александр 99 16
|Верисов Михаил 25 16
|Харитонов Дмитрий 72 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 36 16
|Тятюшев Максим 160 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шаев Виталий 59 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Феоктистов Вадим 36 16
|Абакумов Евгений 224 16
|Натрусов Артем 312 16
|Шадаев Максут 1150 16
|Сотин Денис 216 16
|Сергеев Сергей 161 16
|Чурсин Дмитрий 84 16
|Чаркин Евгений 314 15
|Голубева Надежда 43 5
|Асланян Сергей 103 2
|Уткин Евгений 52 2
|Труненков Сергей 35 2
|Ложкин Руслан 34 2
|Кочетков Владислав 248 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.