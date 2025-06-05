Фонд развития Физтех-школ и нижегородская ИT-компания «Цифровое пространство» объединят усилия для создания инноваций в образовательной сфере

Фонд развития Физтех-школ и нижегородская ИT-компания «Цифровое пространство» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Фонда развития Физтех-школ.

Партнерство нацелено на разработку и внедрение инновационных учебных материалов и цифровых решений в образовании.

Соглашение подписали: Андрей Богданов, исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ, руководитель Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы; Алексей Арженцов, операционный директор ООО «Цифровое пространство».

В рамках сотрудничества планируется создание интерактивных VR-практикумов по естественно-научным дисциплинам (физике, химии и биологии), разработка цифровых профессиональных диагностик, а также запуск агроинженерных и агротехнологических классов.

Совместные усилия позволят тиражировать методологию Фонда развития Физтех-школ и технологические решения «Цифрового пространства» в образовательных учреждениях по всей стране, что, в свою очередь, эффективно повысит качество знаний при подготовке школьников к ЕГЭ.

Специалисты компании «Цифровое пространство» разрабатывают новые технологии на базе отечественного ПО, обеспечивая эффективность и доступность процесса обучения. Один из их знаковых проектов — «VR Школа», представляющая собой цифровую образовательную экосистему, в которой современные методики сочетаются с игровыми форматами. Проект охватывает более одной тыс. школ в 55 регионах России и СНГ. «Современные методы обучения с применением уроков с погружением позволяют не только больше вовлекать школьников в процесс обучения, но и более детально разобраться в учебных предметах, а также проводить внешкольные занятия наиболее интересным образом. Все это помогает лучше понимать материал и быстрее развиваться. Цифровые технологии учат думать самостоятельно, находить ответы и придумывать необычные идеи. Мы делаем все, чтобы дети нашей страны были готовы жить и работать в мире, где всё меняется очень быстро», — сказал Алексей Арженцов.

Фонд развития Физтех-школ видит своей миссией создание образовательной среды нового типа, призванной раскрыть творческий потенциал каждого ученика и воспитать гармонично развивающуюся личность, способную достойно ответить требованиям времени. Фонд транслирует лучший образовательный опыт, который применяется в МФТИ и в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы, и реализует масштабные проекты, благодаря которым удалось обучить тысячи российских детей и педагогов и повысить уровень преподавания инженерных и естественно-научных дисциплин по всей стране. Проекты Фонда развития Физтех-школ проводятся в рамках работы инфраструктурного центра «Нейронет», созданного при поддержке НТИ.

«Важно модернизировать программы преподавания математики, физики и других естественных наук, переосмыслить форматы подачи. Нужно думать не только о современном мире, но и о том, что будет ждать нашу страну в перспективе. Например, создание агролабораторий с применением виртуальных технологий нацелено на обучение квалифицированных инженерных кадров. Эта важная задача поставлена самим Президентом Российской Федерации, которую мы готовы реализовать. Отдельным направлением сотрудничества является развитие проекта «Наука в регионы» по созданию профильных классов в Нижегородской области», — сказал Андрей Богданов.