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Индексная книга (каталог) CNews*
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ППС БР Перспективная Платежная Системы Банка России



31.01.2025 Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 2
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
07.06.2019 CIO Промсвязьбанка в интервью CNews: Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков 1
05.06.2019 При переходе на новый АРМ КБР-Н теперь доступна российская СУБД Postgres Pro 1
05.07.2018 Экс-зампред Центробанка: Запуск новой платежной системы России на зарубежном решении провалился 1
05.04.2018 Центробанк разорвал двухмиллиардный ИТ-контракт 1
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 1
25.02.2015 Население Китая может резко вырасти 1
23.12.2014 IBS, «Техносерв» и «Ай-Теко» проиграли «Ланиту» в мега-тендере Банка России 1
01.04.2013 Видеонаблюдение "врастает" в ИТ-системы 1
06.03.2013 Autodesk Revit Architecture помог сохранить исторический облик «Дома тропической птицы» в Калининграде 1
11.09.2012 Объем рынка мобильных М2М-сервисов в России по итогам первого полугодия достиг 3 млн SIM-карт 1
26.04.2012 МТС обеспечила полиции Калининграда защищенный доступ к интегрированному банку данных 1
02.02.2012 «Кодос-Б» оснастил полицейские экипажи нескольких регионов СКФО и ЮФО системой спутникового мониторинга «Алмаз» 1
22.09.2011 AutoCAD Civil 3D внедрен в проектно-изыскательском институте «Севзапинжтехнология» без остановки рабочих процессов 1
14.06.2011 МТС обеспечит для МВД мобильный доступ к информационным ресурсам 1
28.01.2011 Система управления учебным процессом «Аксиома» внедрена в Электростальском политехническом институте МИСиС 1
12.11.2010 «ПетерСтар» и «Аркан» внедрили систему ГЛОНАСС-мониторинга в МВД по республике Карелия 1
25.10.2010 Inline Technologies строит единую корпоративную информационную систему 1
27.08.2010 МФТИ выбирает ИТ-подрядчика 1
26.07.2007 РГУПС проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика 1
18.07.2007 РГУПС ищет ИТ-подрядчика 1
14.11.2006 "Интрус – 2006": Вся наша связь - игра 1
30.08.2006 Алексей Гвинепадзе: Роспатент - идеальный объект для автоматизации 1
27.06.2003 Спутниковая связь в регионах - уже реальность 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

ППС БР и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6697 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 3
Ростех - Автоматика Концерн 1641 3
Microsoft Corporation 24640 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Quorum - Кворум - 126 2
Google LLC 11790 2
Цифра ГК 2432 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Unisys - Unify Square 115 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 13 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Кодос-Б 5 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Huawei 3941 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1186 1
Yandex - Яндекс 7369 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 385 1
SAP SE 5279 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
8235 1
Информзащита 761 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Абсолют Банк 230 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 491 1
Почта России ПАО 2116 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 29 1
Газпром газораспределение 20 1
Севзапинжтехнология НИИПРИИ - Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 1 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Калининградпромпроект - Калининградский институт промышленного проектирования 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Некстер ИК 33 1
Калининградский зоопарк 1 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 1
Мосгортранс ГУП 120 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 54 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 2
Quorum - Кворум EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 10 2
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Autodesk AutoCAD 337 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 388 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 6 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 1
Microsoft Windows 15683 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 36 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Autodesk Revit 113 1
ПСС.Платформа 4 1
Microsoft Office XP 80 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 3
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
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