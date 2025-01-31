ППС БР Перспективная Платежная Системы Банка России
ППС БР и организации, системы, технологии, персоны:
|Пегасов Сергей 55 1
|Аитов Тимур 197 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Кисляков Кирилл 7 1
|Князев Илья 8 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Рылов Дмитрий 50 1
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 98 1
|Порошин Тимур 30 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Шаев Виталий 43 1
|Сотин Денис 205 1
|Луганцев Александр 51 1
|Тихонова Божена 16 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Бондаренко Леонид 5 1
|Левашов Михаил 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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