Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart

Компания «Кворум» объявляет о выпуске нового компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России».

Модуль EDSmart предназначен для обеспечения защищенного информационного обмена электронными платежными и служебно-информационными сообщениями между коммерческим банком и Платежной системой Банка России во взаимодействии с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС.

Новый компонент предназначен для автоматизации процессов информационного обмена электронными сообщениями в формате ISO 20022 с применением электронных сообщений ED506 «Конверт для передачи финансовых сообщений формата ISO» и ED507 «Информация о состоянии ЭС, содержащем сообщения формата ISO» Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений.

Целью разработки и дальнейшего развития компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» является поддержка перевода клиентов Банка России на использование Альбома ISO 20022 для Платежной системы Банка России (ПС БР), который намечен на 1 квартал 2023 года.

В новом компоненте реализована технология, аналогичная технологии обработки сообщений Альбома УФЭБС в модуле EDSmart. В случае изменения форматов существующих электронных сообщений или появления новых достаточно обновить набор соответствующих XSD-схем, после чего Банк получает возможность использовать весь набор электронных сообщений нового альбома УФЭБС без каких-либо доработок и установки новой версии программного обеспечения. Это также позволяет быстро подключать в обработку новые типы сообщений, если Банк, например, ранее с ними не работал. Примером таких сообщений могут быть сообщения Альбома УФЭБС, с помощью которых осуществляется обмен с подсистемой Платежной системы Банка России, реализующей Сервис Быстрых Платежей, а также обмен с Департаментом операций на финансовых рынках. Таким же образом пользователям нового компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» будет доступна возможность обработки новых видов сообщений по мере их добавления в Альбом ISO 20022 для ПС БР без доработки кода или обновления версии программного обеспечения.

EDSmart представляет собой АБС-независимую полнофункциональную среду, позволяющую выполнять установку защитных кодов (ЗК) и кодов аутентификации (КА), количество которых на отдельном сообщении или пакете определяется выбором одного из трех вариантов защиты, предусмотренных Альбомом УФЭБС; позволяющую осуществлять мониторинг и контроль над процессами обработки исходящих и входящих электронных сообщений. В качестве средства криптографической защиты информации используется СКАД «Сигнатура». Корректность встраивания СКАД «Сигнатура» подтверждено исследованиями по оценке влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на «Аппаратно-программный комплекс «Сигнатура-клиент». По результатам проведенных исследований руководством управления «А» Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России утверждено «Заключение по результатам оценки влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на выполнение предъявленных к «АПК «Сигнатура-клиент» требований». В соответствии с указанным заключением АПК «Сигнатура-клиент» встроен в программный продукт «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в полном соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в документации. Программный продукт «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» со встроенным СКЗИ «АПК «Сигнатура-клиент» разрешается эксплуатировать при условии наличия действующего сертификата соответствия ФСБ России на указанное СКЗИ и выполнения требований эксплуатационной документации.

EDSmart является многопользовательским приложением, которое может функционировать на платформах СУБД Oracle, MS SQL, Postgres Pro (СУБД, включенная в Реестр Российского ПО).

Передача информации между системами Банка и модулем может осуществляться путем файлового обмена через систему выделенных каталогов, с использованием предоставляемых web-сервисов, таблицы обмена или на основе очередей сообщений c применением промежуточного ПО класса Message Oriented Middleware (IBM MQ).