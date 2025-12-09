Разделы

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Sitronics KT создала электронные навигационные карты Онежского озера 2
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
13.11.2024 «Купибилет»: возможно ли построение маршрута для путешествий с помощью ИИ 1
30.11.2022 «Мегафон» расширил сеть LTE на побережье второго по величине озера в Европе 1
04.12.2015 МТС запустила первую в России базовую станцию сети LTE, которая работает на водороде 1
22.09.2011 AutoCAD Civil 3D внедрен в проектно-изыскательском институте «Севзапинжтехнология» без остановки рабочих процессов 1
05.08.2008 В Карелии найдены уникальные наскальные рисунки 1
04.03.2008 На сайте музея-заповедника "Кижи" появилась виртуальная экскурсия 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 1
МегаФон 9892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 3
Севзапинжтехнология НИИПРИИ - Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1
Оцифровка - Digitization 4933 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 1
Бронирование - Booking 808 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 974 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Autodesk AutoCAD 360 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 30 1
Громаков Анатолий 1 1
Куликов Роман 31 1
Шишенин Евгений 23 1
Долгих Екатерина 1 1
Жульников Александр 1 1
Мазко Андрей 1 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
Египет - Арабская Республика 1045 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 15 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 1
Беломорско-Балтийский водный путь - Беломорско-Балтийский канал 3 1
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 33 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 42 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Рускеала Горный парк 10 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Лаго-Наки 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 43 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1007 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
