Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия СЗФО Ладожское озеро Свирь Ладога Немо Валаам Валаамский архипелаг


«Ладожское озеро», конец XIX века. Холст, масло. 89 x 66 см. Николай Дубовской. Холст, масло. Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", Ростов, Ярославская область. «Ладожское озеро», конец XIX века. Холст, масло. 89 x 66 см. Николай Дубовской. Холст, масло. Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", Ростов, Ярославская область.
«Ладожское озеро» Холст, масло 79.5×62.5 см Куинджи А. И. 1873 Русский музей, Санкт-Петербург «Ладожское озеро» Холст, масло 79.5×62.5 см Куинджи А. И. 1873 Русский музей, Санкт-Петербург
«Остров Валаам при закате солнца», 1845 год. Иванов Антон. Холст дублирован, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Остров Валаам при закате солнца», 1845 год. Иванов Антон. Холст дублирован, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Лесное озеро„Остров Валаам”» П. М. Гречишкин 1988 «Лесное озеро„Остров Валаам”» П. М. Гречишкин 1988
«На острове Валааме», 1869 год. Васильев Федор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник изображает один из тихих, глубоко вдающихся вглубь острова узких заливов. Стена густо-зеленого елового леса покрывает пологие холмы с гранитными обрывами, спускающимися в воду. На ближнем, обогретом солнцем пологом берегу идет своя неторопливая жизнь. Заготовлены большие поленницы дров, трудяга колесный пароходик с дымящей трубой готов перевозить их по неспокойной Ладоге на большую землю. «На острове Валааме», 1869 год. Васильев Федор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник изображает один из тихих, глубоко вдающихся вглубь острова узких заливов. Стена густо-зеленого елового леса покрывает пологие холмы с гранитными обрывами, спускающимися в воду. На ближнем, обогретом солнцем пологом берегу идет своя неторопливая жизнь. Заготовлены большие поленницы дров, трудяга колесный пароходик с дымящей трубой готов перевозить их по неспокойной Ладоге на большую землю.
«На острове Валааме» Холст, масло 79,5х131,6 см Куинджи А. И. 1873 Государственная Третьяковская галерея, Москва «На острове Валааме» Холст, масло 79,5х131,6 см Куинджи А. И. 1873 Государственная Третьяковская галерея, Москва
Александр Гине. «Остров Валаам», между 1858 и 1861 годами Государственный Русский музей В природе «сурового и величавого» Валаама обрел свои «любимые мотивы» Александр Гине. Именно в этих местах художник, одним из первых, открыл для русской пейзажной живописи новую тему – северную природу. Правда, суровость красок и лаконичность форм северных пейзажей Гине «расцвечивал» световыми эффектами, усиливая эмоциональное звучание образа. Изображая на холсте один из диких уголков острова, художник передал атмосферу тревожного покоя, разлитого в природе в предзакатный час. Слабый свет солнца, исчезающего за линией горизонта, бледно-розовым всполохом озарил высокое темнеющее небо, бросил горячий золотой отсвет на высокий каменный утес, увенчанный высокими аскетичными елями, призрачными бликами заиграл на неспокойной поверхности Ладожского озера. И в последние мгновенья угасающего светила в природе все насторожилось и замедлило свой жизненный ритм – зависли высоко над водою чайки, набегающие на берег бурные волны, застыли, окружив огромный валун жемчужным облаком брызг, невзирая на раздутые паруса, недвижимо замерли вдали рыбачьи лодки. Подобные работы, которые Александр Гине в 1860-х годах часто экспонировал на академических выставках, поражали публику и критику, в том числе и Владимира Стасова, новизной своих сюжетов и жизненной правдой, столь мастерски соединенными с романтической традицией русской пейзажной школы живописи. Александр Гине. «Остров Валаам», между 1858 и 1861 годами Государственный Русский музей В природе «сурового и величавого» Валаама обрел свои «любимые мотивы» Александр Гине. Именно в этих местах художник, одним из первых, открыл для русской пейзажной живописи новую тему – северную природу. Правда, суровость красок и лаконичность форм северных пейзажей Гине «расцвечивал» световыми эффектами, усиливая эмоциональное звучание образа. Изображая на холсте один из диких уголков острова, художник передал атмосферу тревожного покоя, разлитого в природе в предзакатный час. Слабый свет солнца, исчезающего за линией горизонта, бледно-розовым всполохом озарил высокое темнеющее небо, бросил горячий золотой отсвет на высокий каменный утес, увенчанный высокими аскетичными елями, призрачными бликами заиграл на неспокойной поверхности Ладожского озера. И в последние мгновенья угасающего светила в природе все насторожилось и замедлило свой жизненный ритм – зависли высоко над водою чайки, набегающие на берег бурные волны, застыли, окружив огромный валун жемчужным облаком брызг, невзирая на раздутые паруса, недвижимо замерли вдали рыбачьи лодки. Подобные работы, которые Александр Гине в 1860-х годах часто экспонировал на академических выставках, поражали публику и критику, в том числе и Владимира Стасова, новизной своих сюжетов и жизненной правдой, столь мастерски соединенными с романтической традицией русской пейзажной школы живописи.
«На Валааме», 1865 год. Холст, масло 40,3 x 63 см. Художник — Джогин Павел Павлович. «На Валааме», 1865 год. Холст, масло 40,3 x 63 см. Художник — Джогин Павел Павлович.
«Ладожское озеро», конец XIX века. Холст, масло. 89 x 66 см. Николай Дубовской. Холст, масло. Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", Ростов, Ярославская область.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Sitronics KT создала электронные навигационные карты Онежского озера 1
03.06.2025 «Яндекс Карты» назвали самые популярные смотровые площадки 1
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
21.06.2024 В России создан подводный дрон, способный погружаться на 50 метров 3
19.01.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии 1
21.06.2023 МТС прокачала сеть у знаменитого равнинного водопада «Кивач» в Карелии 1
06.06.2023 МТС подготовила «жемчужину Ладожского озера» к новому туристическому сезону 2
17.01.2023 Sitronics KT приступила к завершающему этапу «оцифровки» Ладожского озера 1
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера 2
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи 2
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 1
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы 2
10.12.2015 МТС запустила сеть 4G в Сегеже 1
21.08.2015 МТС запустила сеть 4G на острове Валаам 3
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 3
17.12.2010 На «Яндекс.Картах» появились новые спутниковые снимки 160 городов 1
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 2
14.04.2010 Большинство россиян считают Сталинградскую битву важнейшим событием Великой отечественной войны 1
17.07.2009 Документооборот останется на плаву 3
26.06.2009 На Титане возможны специфические формы жизни 1
10.04.2009 С 5 по 8 июня пройдет Партнерский Форум DocsVision 1
25.08.2008 «Николо-Сольбинский женский монастырь» подключили к интернету 2
18.06.2008 «Транзас» поставит системы идентификации для Невы и Ладожского озера 1
10.04.2008 Оперативное отслеживание ЧС из космоса продемонстрировано Путину 1
12.11.2007 Администрация губернатора Петербурга нуждается в услугах сотовой связи 1
23.10.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 2. «Тверская дыра» 1
30.05.2007 Ладожские экологи бьют тревогу 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1
11.09.2006 ОЖД затратила 25 млн. рублей на центр диагностики и мониторинга 1
25.05.2004 РБК СОФТ разработал сайт Валаамского монастыря 2
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1
09.08.2001 "Пикком" создала антенну для речных судов 1

Публикаций - 33, упоминаний - 48

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 4
Yandex - Яндекс 8434 3
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 3
Microsoft Corporation 25236 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 24 1
Broadcom - VMware 2490 1
Dell EMC 5092 1
Huawei 4221 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Ростелеком 10306 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Samsung Electronics 10625 1
Apple Inc 12628 1
ZTE Corporation 772 1
МегаФон 9892 1
Cisco Systems 5222 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Системы и Технологии ГК 113 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Lenovo Motorola 3530 1
Пикком НТК - Научно-технологическая компания 2 1
LG Electronics 3675 1
HTC Corporation 1505 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
РТИ 146 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Google LLC 12255 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 2
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
Волховстрой 1 1
Trionix Lab - Подводные дроны 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Гранит 54 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 772 3
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 61 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Оцифровка - Digitization 4933 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 230 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 25 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1090 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
МТС 3G-сеть 121 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 3 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Stafory - робот Вера 354 1
Microsoft Visual Studio 420 1
DocsVision Live 7 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
МТС Big Data 311 1
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 15 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Microsoft Windows 16327 1
Apple iOS 8242 1
Linux OS 10896 1
Apple macOS 2248 1
Google Android 14679 1
Кочкин Александр 26 3
Секачев Владимир 2 2
Родионов Андрей 35 2
Шишенин Евгений 23 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
Путин Владимир 3349 1
Евдокимов Евгений 12 1
Горбачев Олег 17 1
Низомиддинов Олег 12 1
Столяр Валерий 9 1
Радаев Александр 44 1
Кузовкин Алексей 155 1
Исаакян Армен 5 1
Новожилов Михаил 4 1
Фрадков Михаил 160 1
Муттерперл Михаил 22 1
Иванов Сергей 398 1
Шойгу Сергей 91 1
Куртеев Валентин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 11
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 28 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 32 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 15 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 3
Россия - ЦФО - Рыбинское водохранилище - Рыбинское море 8 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 3
Европа 24634 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Шлиссельбург 10 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 18 2
Эстония - Нарва 16 2
Грузия 1282 2
Украина 7793 2
Казахстан - Республика 5792 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Латвия - Латвийская Республика 824 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 2
Армения - Республика 2368 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Рускеала Горный парк 10 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 35 1
ОПК - Мины - минирование 95 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 17 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 317 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Деловой Петербург 33 1
Gartner - Гартнер 3608 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 42 1
Docsvision Day 8 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще