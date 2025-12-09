Александр Гине. «Остров Валаам», между 1858 и 1861 годами Государственный Русский музей В природе «сурового и величавого» Валаама обрел свои «любимые мотивы» Александр Гине. Именно в этих местах художник, одним из первых, открыл для русской пейзажной живописи новую тему – северную природу. Правда, суровость красок и лаконичность форм северных пейзажей Гине «расцвечивал» световыми эффектами, усиливая эмоциональное звучание образа. Изображая на холсте один из диких уголков острова, художник передал атмосферу тревожного покоя, разлитого в природе в предзакатный час. Слабый свет солнца, исчезающего за линией горизонта, бледно-розовым всполохом озарил высокое темнеющее небо, бросил горячий золотой отсвет на высокий каменный утес, увенчанный высокими аскетичными елями, призрачными бликами заиграл на неспокойной поверхности Ладожского озера. И в последние мгновенья угасающего светила в природе все насторожилось и замедлило свой жизненный ритм – зависли высоко над водою чайки, набегающие на берег бурные волны, застыли, окружив огромный валун жемчужным облаком брызг, невзирая на раздутые паруса, недвижимо замерли вдали рыбачьи лодки. Подобные работы, которые Александр Гине в 1860-х годах часто экспонировал на академических выставках, поражали публику и критику, в том числе и Владимира Стасова, новизной своих сюжетов и жизненной правдой, столь мастерски соединенными с романтической традицией русской пейзажной школы живописи.