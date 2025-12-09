Россия
«Ладожское озеро», конец XIX века.
Холст, масло. 89 x 66 см.
Николай Дубовской. Холст, масло.
Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", Ростов, Ярославская область.
«Ладожское озеро»
Холст, масло 79.5×62.5 см
Куинджи А. И. 1873
Русский музей, Санкт-Петербург
«Остров Валаам при закате солнца», 1845 год.
Иванов Антон. Холст дублирован, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Лесное озеро„Остров Валаам”»
П. М. Гречишкин 1988
«На острове Валааме», 1869 год.
Васильев Федор. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Художник изображает один из тихих, глубоко вдающихся вглубь острова узких заливов. Стена густо-зеленого елового леса покрывает пологие холмы с гранитными обрывами, спускающимися в воду.
На ближнем, обогретом солнцем пологом берегу идет своя неторопливая жизнь. Заготовлены большие поленницы дров, трудяга колесный пароходик с дымящей трубой готов перевозить их по неспокойной Ладоге на большую землю.
«На острове Валааме»
Холст, масло 79,5х131,6 см
Куинджи А. И. 1873
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Александр Гине. «Остров Валаам», между 1858 и 1861 годами
Государственный Русский музей
В природе «сурового и величавого» Валаама обрел свои «любимые мотивы» Александр Гине. Именно в этих местах художник, одним из первых, открыл для русской пейзажной живописи новую тему – северную природу. Правда, суровость красок и лаконичность форм северных пейзажей Гине «расцвечивал» световыми эффектами, усиливая эмоциональное звучание образа.
Изображая на холсте один из диких уголков острова, художник передал атмосферу тревожного покоя, разлитого в природе в предзакатный час.
Слабый свет солнца, исчезающего за линией горизонта, бледно-розовым всполохом озарил высокое темнеющее небо, бросил горячий золотой отсвет на высокий каменный утес, увенчанный высокими аскетичными елями, призрачными бликами заиграл на неспокойной поверхности Ладожского озера.
И в последние мгновенья угасающего светила в природе все насторожилось и замедлило свой жизненный ритм – зависли высоко над водою чайки, набегающие на берег бурные волны, застыли, окружив огромный валун жемчужным облаком брызг, невзирая на раздутые паруса, недвижимо замерли вдали рыбачьи лодки.
Подобные работы, которые Александр Гине в 1860-х годах часто экспонировал на академических выставках, поражали публику и критику, в том числе и Владимира Стасова, новизной своих сюжетов и жизненной правдой, столь мастерски соединенными с романтической традицией русской пейзажной школы живописи.
«На Валааме», 1865 год.
Холст, масло 40,3 x 63 см.
Художник — Джогин Павел Павлович.
