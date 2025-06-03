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«Яндекс Карты» назвали самые популярные смотровые площадки

Аналитики «Яндекс Карт» составили рейтинг регионов по числу лучших смотровых площадок. В него включили регионы с городами-миллионниками и отобрали обзорные площадки с оценкой 5,0 и более чем с 50 отзывами в «Картах». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Всего в «Яндекс Картах» в России отмечено более трех тыс. смотровых площадок, которые оценили хотя бы 50 человек, 47% таких мест имеют оценку 5,0. Самая популярная из этих площадок — на Воробьевых горах в Москве, пользователи поставили ей больше 60 тыс. оценок.

Среди регионов с городами-миллионниками больше всего таких площадок в Краснодарском крае — там их 154. Особенно популярны смотровая с видом на Цемесскую бухту в Новороссийске, площадка с обзором на Черное море в селе Супсех близ Анапы и обзорная площадка «Ласточкины гнезда».

На втором месте по числу площадок — Москва и Московская область: вместе они насчитывают 100 таких мест. Больше всего оценок пользователи поставили Воробьевым горам, смотровой площадке Panorama 360 в башне «Федерация» и площадке «Блинная гора» в Сергиевом Посаде, откуда открывается прекрасный вид на Троице-Сергиеву лавру и окрестности.

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В тройку лидеров по числу популярных смотровых площадок также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область — там 77 таких мест. Среди них пользователи высоко оценивают колоннаду Исаакиевского собора, «Пороги в Лосево», где открывается вид на реку Вуоксу, и смотровую площадку на Ладожском озере.

Значительная часть популярных смотровых площадок расположена в природных зонах за чертой города: на вершинах гор и холмов, на берегу рек и озер. Также в списке есть архитектурные доминанты, откуда открываются захватывающие виды на города-миллионники: Москва-Сити, Исаакиевский собор.

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