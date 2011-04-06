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Cisco Systems Tandberg Tactical

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.04.2011 Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М» 1
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 1
13.02.2006 Сергей Капцов: Новая технология перевернет рынок видеоконференцсвязи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 4
Cisco Systems - Tandberg 164 3
LifeSize 52 2
Информсвязь 47 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 11 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 1
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
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Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 17 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
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Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
LifeSize Room 7 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
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Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Cisco Codian 27 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 1
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Капцов Сергей 12 1
Столяр Валерий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 36 1
Казахстан - Костанайская область - Аркалык 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Атлантис 85 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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