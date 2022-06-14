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Cisco Codian

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.06.2022 Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа» 1
24.01.2019 Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение 2
17.08.2016 Минобороны покупает американский ВКС-сервер, чтобы общаться c коллегами из-за рубежа 1
09.10.2012 В TrueConf Server реализована поддержка корпоративных АТС и ВКС-терминалов сторонних разработчиков 1
30.05.2011 «Телепорт-Сервис» организовал сеанс видеосвязи на международном фестивале «Электронное будущее – 2011!» 1
16.05.2011 «Телепорт-Сервис» построил публичную сеть ВКС стоимостью 100 млн руб. 1
30.11.2009 «Телепорт-Сервис» оптимизировал технологию проведения парламентских слушаний 1
27.11.2009 Tandberg запустила новую услугу «Видео Офис» 1
06.11.2009 Выручка Tandberg в третьем квартале 2009 г. выросла на 11,6% 1
27.04.2009 «Техносерв» внедрил систему видеоконференцсвязи ФМС России 1
09.04.2009 АСВТ завершила тестирование оборудования ВКС 1
07.04.2009 «ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальную систему для «Трубной Металлургической Компании» 1
06.02.2009 Выручка Tandberg в четвертом квартале 2008 г. выросла на 17% 1
24.12.2008 Tandberg упростил видеосвязь между компаниями и клиентами 1
10.06.2008 Energy Consulting создала систему ВКС в «Бизнес Каре» 1
19.05.2008 Стайн Рамсли: Российский рынок ВКС дождался прорыва 1
14.05.2008 CNews приглашает на конференцию "Видеоконференцсвязь в государственном управлении" 1
23.11.2007 Россия: Tandberg вдвое опередил рынок видеосвязи 1
08.11.2007 «Сибирьтелеком» внедряет систему ВКС в администрации Томской области 1
18.10.2007 Tandberg расширяет поддержку видеосистем разных производителей 1
25.09.2007 Tandberg завершил приобретение Codian 1
07.09.2007 Tandberg покупает Codian за $270 млн 1
28.05.2007 "Видеоконференцсвязь в госуправлении": итоги 1
12.04.2006 Москва собрала топ-игроков рынка ВКС 1
09.03.2006 Топ-игроки рынка видеосвязи проводят первый саммит 1
13.02.2006 Сергей Капцов: Новая технология перевернет рынок видеоконференцсвязи 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Cisco Codian и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 164 19
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 10
Cisco Systems 5372 9
TrueConf - ТруКонф 454 7
LifeSize 52 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Телепорт-Сервис 14 3
Microsoft Corporation 25775 3
Sony 6739 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 2
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 2
Radvision 21 2
Aethra 15 2
Huawei 4677 2
Крок - Croc 1964 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Logitech 437 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
АСВТ 96 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Информсвязь 47 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 11 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет - Теле-сервис-М - ХХЛайн - Троицк-Телеком 29 1
НИИР-РадиоНет - CCS 3 1
Pointvue - Поинтвью 1 1
Phoenix Audio Technologies 3 1
Immerscom 1 1
Kramer Electronics 19 1
Интант 12 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Газпром ПАО 1493 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Бизнес кар СП 20 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Абсолют Банк 249 1
Транснефть 335 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Росинформразвитие - Общественный совет информационного развития 1 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 141 3
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 4
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 2
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 2
Gilat SkyEdge VSAT 21 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 2
LifeSize Room 7 2
Cisco Systems - Tandberg MPS - Tandberg Media Processing System 2 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 2
Cisco Systems - Tandberg Tactical 4 1
TrueConf Gateway 1 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
Polycom HDX 18 1
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 1
Bosch Integrus - оборудование для синхронного перевода 2 1
Bosch DCN - конференц-система 1 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
Крамарь Виталий 14 3
Одинцов Дмитрий 119 3
Капцов Сергей 12 2
Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 2
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 2
Готальский Михаил 95 1
Толкачева Екатерина 43 1
Кузнецов Константин 5 1
Герман Андрей 24 1
Головин Сергей 13 1
Мурашева Мария 12 1
Кораблев Сергей 6 1
Середа Александр 6 1
Вайнштейн Ирина 1 1
Балыхин Григорий 4 1
Хомутинин Владимир 2 1
Бахмат Андрей 2 1
Чередовиз Андрей 1 1
Молодцов Евгений 1 1
Жигунов Константин 5 1
Реморенко Игорь 7 1
Norris Richard - Норрис Ричард 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Соколов Артем 56 1
Шойгу Сергей 92 1
Никифоров Михаил 17 1
Попов Борис 25 1
Бойко Павел 7 1
Кочергин Никита 5 1
Сулаев Роман 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Норвегия - Королевство 1858 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Украина 7928 2
Норвегия - Осло 119 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 86 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Румыния 753 1
Таджикистан - Республика 953 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атлантис 85 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Миграция населения - Миграционные службы 447 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Wainhouse Research 40 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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