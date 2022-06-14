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Cisco Codian
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 28
Cisco Codian и организации, системы, технологии, персоны:
|Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
|РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
|Росинформразвитие - Общественный совет информационного развития 1 1
|Крамарь Виталий 14 3
|Одинцов Дмитрий 119 3
|Капцов Сергей 12 2
|Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 2
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 2
|Готальский Михаил 95 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Герман Андрей 24 1
|Головин Сергей 13 1
|Мурашева Мария 12 1
|Кораблев Сергей 6 1
|Середа Александр 6 1
|Вайнштейн Ирина 1 1
|Балыхин Григорий 4 1
|Хомутинин Владимир 2 1
|Бахмат Андрей 2 1
|Чередовиз Андрей 1 1
|Молодцов Евгений 1 1
|Жигунов Константин 5 1
|Реморенко Игорь 7 1
|Norris Richard - Норрис Ричард 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Соколов Артем 56 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Попов Борис 25 1
|Бойко Павел 7 1
|Кочергин Никита 5 1
|Сулаев Роман 6 1
|Wainhouse Research 40 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.