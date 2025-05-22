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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сулаев Роман


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Компания «Авикон» стала официальным дистрибьютором «МТС Линк» 1
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 1
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 1
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 2
12.04.2006 Москва собрала топ-игроков рынка ВКС 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Сулаев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 6
TrueConf - ТруКонф 407 3
Logitech 422 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 3
X-Com - Икс ком 150 2
Poly - Plantronics 137 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 385 2
ХайТэк - Hi-Tech 203 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2190 2
Huawei 4017 2
Cisco Systems 5153 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 97 2
Ланит Интеграция 195 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Крок - Croc 1785 1
Ростелеком 9906 1
МегаФон 9256 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
LifeSize 51 1
ВКС технологии 5 1
Yandex - Яндекс 7695 1
Телефонные Системы 40 1
Apple Inc 12264 1
Google LLC 11940 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Telegram Group 2201 1
UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 1
Антарес 33 1
Интеграция ООО 2 1
Microsoft Corporation 24843 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
Инфинити Видео Софт - Infinity Video Soft 1 1
Вионикс 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Газпром ПАО 1365 1
Ингосстрах СПАО 434 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8340 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7506 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2239 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14088 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1238 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5703 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1602 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6460 2
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2064 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1772 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4178 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1004 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4690 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 179 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14615 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1413 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 171 1
HPE Synergy 59 1
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 208 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 217 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1120 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
Cisco Codian 26 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 1
Stafory - робот Вера 340 1
Microsoft Skype for Business 180 1
LifeSize Room 7 1
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 20 1
NVision Барьер 674 1
Степанова Ирина 16 3
Логушев Вячеслав 5 2
Жестев Леонид 2 2
Иодковский Станислав 90 2
Одинцов Дмитрий 115 2
Попов Борис 24 2
Кравченко Дмитрий 42 1
Альперн Александр 7 1
Паршинцев Александр 3 1
Бахмат Андрей 2 1
Капцов Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 3
Беларусь - Белоруссия 5824 2
Казахстан - Республика 5639 2
Европа Восточная 3109 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - СФО - Новосибирск 4426 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 955 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Европа 24371 1
Норвегия - Королевство 1812 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2562 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 2
Частный сектор 144 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6408 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1269 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2200 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1272 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 863 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 287 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 3
IDC - International Data Corporation 4919 2
Gartner - Гартнер 3572 2
Synergy Research Group 44 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Tractica 7 1
Markets&Markets Research 113 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
Wainhouse Research 40 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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