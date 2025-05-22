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Сулаев Роман
УПОМИНАНИЯ
Сулаев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанова Ирина 16 3
|Логушев Вячеслав 5 2
|Жестев Леонид 2 2
|Иодковский Станислав 90 2
|Одинцов Дмитрий 115 2
|Попов Борис 24 2
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Альперн Александр 7 1
|Паршинцев Александр 3 1
|Бахмат Андрей 2 1
|Капцов Сергей 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
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