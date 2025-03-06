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Индексная книга (каталог) CNews*
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Реморенко Игорь


06.03.2025 «Ростелеком» и МГПУ объединяют усилия в области развития искусственного интеллекта 1
29.01.2024 МГПУ и «Антиплагиат» совместно будут бороться с неэтичным использованием искусственного интеллекта в научных работах 1
14.12.2023 МГПУ и Proscom объединят усилия в автоматизации базы данных вуза 1
01.09.2023 Российский вуз впервые разрешил студентам писать дипломы с помощью искусственного интеллекта 1
27.11.2013 Инциденты ИБ: поставлены новые рекорды 1
30.11.2009 «Телепорт-Сервис» оптимизировал технологию проведения парламентских слушаний 1
25.05.2009 «Телепорт-Сервис» обеспечил видеоконференцсвязь для парламентских слушаний 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Реморенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2851 2
Телепорт-Сервис 14 2
Microsoft Corporation 24695 1
Apple Inc 12164 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Adobe Systems 1554 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
Heartland Payment Systems 17 1
Spamhaus 39 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
CB3ROB - CyberBunker 3 1
Антиплагиат 16 1
Ростелеком 9780 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 685 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6995 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2201 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3143 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 616 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7722 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3980 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1554 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 37 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 354 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 2
Google Android 14094 1
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Microsoft Office 3760 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
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Cisco Codian 26 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
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Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 187 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
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VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
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