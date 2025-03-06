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Реморенко Игорь
Реморенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2851 2
|Телепорт-Сервис 14 2
|Microsoft Corporation 24695 1
|Apple Inc 12164 1
|Meta Platforms - Facebook 4447 1
|Adobe Systems 1554 1
|Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
|Heartland Payment Systems 17 1
|Spamhaus 39 1
|Cisco Systems - Tandberg 162 1
|CB3ROB - CyberBunker 3 1
|Антиплагиат 16 1
|Ростелеком 9780 1
|Крамарь Виталий 14 2
|Балыхин Григорий 4 2
|Голодец Ольга 23 1
|Чехович Юрий 5 1
|Мишин Антон 1 1
|Муравьев Егор 1 1
|Сентюрин Юрий 1 1
|Журова Светлана 2 1
|Аверкин Владимир 2 1
|Forbes - Форбс 837 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
|РИА Новости 925 1
|NYT - The New York Times 1058 1
|The Washington Post 336 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 694 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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