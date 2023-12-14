МГПУ и Proscom объединят усилия в автоматизации базы данных вуза

Российский разработчик цифровых сервисов Proscom и Московский городской педагогический университет (МГПУ) заключили соглашение об объединении усилий в сфере разработки и реализации дополнительных образовательных программ. Такое сотрудничество поможет усовершенствовать и упорядочить имеющиеся в образовательном учреждении системы учета слушателей, что позволит ускорить внутренние бизнес-процессы вуза и повлияет на оперативность принимаемых решений.

Подписание соглашения состоялось 27 ноября 2023 г. официальными лицами организаций: генеральным директором Proscom Антоном Мишиным и первым проректором МГПУ Еленой Геворкян.

Главными направлениями сотрудничества станут: полноценное внедрение low-code-платформы Violet, созданной компанией Proscom, в работу ресурсного центра и отказ от хранения данных в таблицах Excel; привлечение сотрудников Proscom для организации образовательного процесса и мастер-классов цифровой и технической направленности; информационная поддержка продуктов партнерства.

В университете разрабатывают и апробируют модель использования базы данных Violet с учетом контингента слушателей образовательных программ и их статусов: «отчислен», «зачислен», «пройдены» ли пороги и контрольные рубежи. Основной вектор развития – модернизация системы учета слушателей в организованную базу данных.

МГПУ будет привлекать специалистов Proscom для участия в образовательных мероприятиях и обращаться за экспертной поддержкой в вопросах работы с цифровыми сервисами и ресурсами. В дальнейшем, по словам руководства МГПУ, вуз планирует полноценно перейти на облачную БД в масштабах всего учебного заведения, включая каждый образовательный центр.

Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета, сказал: «Сегодня уже невозможно не замечать и не использовать в работе цифровые решения и инструменты, которые помогают автоматизировать рутинные процессы. В сфере высшего образования процесс цифровизации необходим, в первую очередь, для того, чтобы упростить многие организационные задачи и повлиять на качество самого образовательного процесса. В данном случае мы видим большие перспективы в модернизации и упорядочивании наших внутренних баз данных силами команды Proscom и уверены в расширении рамок дальнейшего сотрудничества как в виде использования внутренних продуктов компании, так и в организации совместных образовательных инициатив».

Егор Муравьев, СPО ИТ-компании Proscom, сказал: «Мы благодарны МГПУ за доверие и возможность сотрудничества. Внедрение low-code-платформы Violet для автоматизации баз данных вуза избавит сотрудников вуза от однообразных ручных операций и позволит повысить эффективность их работы, вовлеченность и удовлетворенность. Уверены, что это партнерство станет подспорьем для создания совместных инновационных решений и реализации будущих инициатив».