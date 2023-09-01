Российский вуз впервые разрешил студентам писать дипломы с помощью искусственного интеллекта

МГПУ первым разрешил студентам использовать ИИ при подготовке выпускных работ. Но списывать напрямую по-прежнему нельзя, заимствованную информацию придется переработать.



Легальное использование

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР), сообщили «РИА Новости». Решение было принято в конце августа 2023 г. на заседании Ученого совета МГПУ.

«Искусственный интеллект - одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться - самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», — сказал агентству ректор вуза Игорь Реморенко.

Он также отметил, что сгенерированные тексты — это хороший материал для новых идей и анализа, но МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ. Заимствованную информацию придется перерабатывать.

ИИ у студентов

Половина опрошенных российских студентов уже прибегают к помощи нейросети в учебе. В опросе онлайн-платформы Skillfactory, на результаты которого ссылался Forbes в августе 2023 г. В основном респонденты готовят с помощью ИИ рефераты и сочинения (45%) или пишут программный код (44%). 29% переводят иностранные тексты, 28% — создают иллюстрации к своим работам, 25% — обрабатывают фото и изображения. Еще 12% опрошенных студентов пользуются нейросетями в качестве шпаргалки на зачетах и экзаменах, пишет издание.

Фото: МГПУ МГПУ разрешил студентам легально использовать ИИ

Самая популярная у российских студентов нейросеть — ChatGPT. Ее используют 93% опрошенных. На втором месте — Midjourney (36%). На третьем месте (20%) оказалась российская Kandinsky. «Сбер» представил ее в июле 2023 г.

Обучение с ChatGPT более эффективно, чем обучение с репетитором, по мнению опрошенных американских студентов и школьников. 85% из них, обучавшихся одновременно с помощью ChatGPT и с человеком-репетитором, решили отказаться от репетитора и продолжить обучение с искусственным интеллектом. Исследование проводило издание Intelligent.com в январе 2023 г.

Кто-то против

Московский городской педагогический университет первым из российских вузов разрешил использовать нейросети для написания дипломов. Не все вузы разделяют его точку зрения. РГГУ предложили ограничить использование ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту ChatGPT. Об этом писал CNews в феврале 2023 г. Авторы инициативы сомневаются в точности генерируемого нейросетью контента и опасаются возможного негативного воздействия на процесс обучения.

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Опасения в РГГУ появились после того, как его выпускник написал дипломную работу с помощью ChatGPT за 23 часа и защитил ее с оценкой «удовлетворительно». После защиты студент признался в Twitter, что диплом написан ИИ. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу.

По сути, студент создал прецедент – до него еще никто, по крайней мере, в России, не использовал ChatGPT для написания курсовой или дипломной работы. С одной стороны, такое можно считать обманом. С другой, формально никаких правил Жадан не нарушил, а его работа полностью соответствует официальным требованиям.