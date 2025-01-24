Midjourney нейросеть
Midjourney и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 6
|Шадаев Максут 1011 2
|Гвоздев Дмитрий 128 2
|Сергеев Алексей 45 2
|Корнев Александр 6 2
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Лебедева Ирина 26 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Сидоренко Евгений 4 1
|Китов Сергей 16 1
|Кандинский Василий 9 1
|Демин Андрей 7 1
|Воронцов Константин 15 1
|Степнов Михаил 5 1
|Оселедец Иван 24 1
|Суржко Денис 7 1
|Панченко Александр 2 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Власова Ася 8 1
|Калинин Андрей 32 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
|Петров Кирилл 34 1
|Демидов Дмитрий 21 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Biden Joe - Байден Джо 130 1
|Тушканов Владислав 9 1
|Ахтямов Руслан 10 1
|Крушинский Александр 22 1
|Галов Дмитрий 41 1
|Illsley Roy - Иллсли Рой 5 1
|Норовяткин Александр 1 1
|Зайцев Михаил 261 1
|Романов Алексей 48 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Чеботарев Алексей 1 1
|Синицын Владимир 3 1
|Шпаков Константин 1 1
|Мин Александра 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.