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Midjourney нейросеть

Midjourney - нейросеть


24.01.2025 Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский» 1
12.11.2024 Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее 1
31.10.2024 79% работников СМИ и экспертов относятся положительно к использованию нейросетей в работе 1
10.10.2024 «Яндекс» представил YandexART 2.0 — она умеет генерировать тексты на изображениях и поможет пользователям и бизнесу создавать логотипы и рекламные баннеры 1
11.07.2024 Первый в России прикладной курс по генеративному видео научит создавать контент «от и до» с помощью ИИ 1
17.06.2024 TJ Collection вывел своего ИИ-стилиста в офлайн 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 2
27.05.2024 TJ Collection создал собственного ИИ-стилиста 1
02.05.2024 Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости 1
24.04.2024 «Яндекс» обновил YandexART: нейросеть стала лучше понимать запросы пользователей и создавать более реалистичные картинки 1
03.04.2024 62% владельцев малого и среднего бизнеса готовы поощрять сотрудников бонусами за использование нейросетей 1
14.03.2024 Бизнес стал в 10 раз чаще приобретать оборудование для обучения нейросетей 1
06.03.2024 Платить за нейросети готов каждый третий российский пользователь 1
21.02.2024 Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM 1
19.02.2024 «Лента» начала продавать кофе Poetti, созданный нейросетью 1
28.12.2023 На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT 1
25.12.2023 Минобороны требует ограничить ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку 1
13.12.2023 Аналитика Yota: россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями 1
28.11.2023 «Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России 1
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
27.11.2023 Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе 1
03.11.2023 Хакерский ботнет Mozi «убили» одним сообщением. Неизвестно, кто это был: полиция, злоумышленники, или владельцы 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
26.10.2023 Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ 1
19.10.2023 Уральские разработчики презентовали собственного чат-бота в помощь бизнесу 1
12.10.2023 65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями 1
08.09.2023 В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше 1
08.09.2023 Google разрабатывает «водяные знаки» для выявленных изображений, нарисованных ИИ 1
05.09.2023 Napoleon IT начал внедрять технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах на основе генеративных сетей 1
01.09.2023 Российский вуз впервые разрешил студентам писать дипломы с помощью искусственного интеллекта 1
25.08.2023 Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений 1
23.08.2023 IBM убивает древнейший язык программирования, который она сама с невероятным трудом только что вернула к жизни 2
16.08.2023 Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows 1
09.08.2023 Как отличить изображение, созданное нейросетью, от обычного 1
07.08.2023 Британские эксперты: изображения, созданные искусственным интеллектом, «несут угрозу демократии» 1
26.07.2023 Solar Staff: более половины программистов-фрилансеров используют нейросети в работе 1
12.07.2023 Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить 1
07.07.2023 Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса 1
30.06.2023 Как искусственный интеллект обучит сотрудников и сэкономит деньги? 1
23.06.2023 Как использовать нейросети для старта и развития бизнеса 1

Публикаций - 56, упоминаний - 60

Midjourney и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 219 11
Google LLC 11785 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 8
Yandex - Яндекс 7351 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 5
Microsoft Corporation 24632 5
Telegram Group 1990 4
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
Rubbles - Раблз 33 3
Accenture plc 682 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Apple Inc 12106 2
Ростелеком 9706 2
Nvidia Corp 3491 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 2
ИИ-Технологии 108 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Сбер - InSales - Инсейлс 51 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 2
Stability AI 10 2
Roblox Corporation 39 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
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Ланит - Норбит - Norbit 369 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Открытые технологии 701 1
Solar Staff 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
DeviantArt 9 2
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БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
101Hotels.com 456 1
iTrend 13 1
FARШ 6 1
Тануки 19 1
Кофемания 51 1
Зарплата.ру 18 1
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Superjob - Суперджоб 507 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Банк 1770 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Getty Images 28 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Лента - Утконос 177 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
МилФудс - Poetti 3 1
Чайхона №1 братьев Васильчуков 4 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
Судебная власть - Judicial power 2312 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
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