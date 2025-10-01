Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь

Microsoft проводит крупную реорганизацию, которая направлена на объединение ключевых инженерных команд Windows в единое подразделение. Эти изменения анонсированы после назначения нового президента подразделения Windows и устройств. Похоже, что операционную систему Windows ждут большие перемены, которые потребовали смены подхода к ИТ-разработке.

Кадровая реструктуризация

Руководство Microsoft проводит масштабную реорганизацию, которая направлена на объединение ключевых инженерных команд Windows в единое подразделение, пишет The Verge.

Microsoft объединяет команды разработки Windows под единым руководством. Основная часть разработки операционной системы (ОС) Windows теперь централизована.

С октября 2025 г. руководители команд, отвечающих за Windows Core OS, аналитику данных (Data Intelligence), безопасность и инженерные ИТ-системы, будут напрямую подчиняться главе подразделения Windows and Devices Павану Давулури (Pavan Davuluri), который занял свой пост в начале сентября 2025 г.

Ожидается, что это позволит оптимизировать разработку и ускорить интеграцию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Windows.

«Это изменение объединяет инженерную работу над Windows в рамках одного подразделения. Перемещение команд, работающих над клиентскими и серверными версиями Windows, в единую структуру позволит нам сфокусироваться на достижении наших приоритетов», — сказал Давулури.

Объединение команд возлагает на Павана Давулури значительную ответственность, особенно с учетом планов Microsoft по глубокой интеграции ИИ-функций в ОС. Сам Давулури подчеркнул, что реорганизация позволит ИТ-компании воплотить концепцию Windows, как агентной ОС, где ИИ-технологии занимают центральное место.

Это первая масштабная реорганизация Windows с тех пор, как Давулури был назначен руководителем Windows и Surface в 2024 г. Теперь руководители команд Windows Core OS, Data Intelligence and Fundamentals, Security и Engineering Systems подчиняются ему.

Когда команды разделили

В 2018 г., после ухода руководителя Windows Терри Майерсона (Terry Myerson), Microsoft разделила Windows на две команды: ядро ИТ-платформы Windows перешло в подразделение Azure, а клиентские компоненты — в новую команду Experiences & Devices.

В 2020 г. бывший руководитель Windows и Surface Панос Панай (Panos Panay), вернул под свое управление часть команд по основам Windows и опыту разработчиков, ключевые команды до 2025 г. оставались отделенными от ИТ-специалистов, работающих над программным обеспечением (ПО), таким как Windows 11.

ИТ-площадка для лицензии контента

Microsoft анонсирует Publisher Content Marketplace — ИТ-площадку для легальной лицензии контента, нужного для обучения ИИ-систем. Это первая попытка открыть прозрачный рынок, где правообладатели и разработчики смогут официально договариваться о продаже и покупке материалов.

В 2025 г. большинство существующих ИИ-моделей обучаются на данных без разрешений, что провоцирует крупные судебные иски против OpenAI, Stability AI, Microsoft, Midjourney и других. Ведущие производители контента и художники требуют защиты своих работ. Но пока в мире нет единой позиции о законности копирования стиля и образов генеративными ИИ.

В США и Европейском союзе (Евросоюз) формируются судебные прецеденты, способные переломить баланс между бигтехами и авторами. В России рынок ИИ-обучения пока не сталкивался с крупными исками, регулирование отсутствует, а шансы правообладателей низки из-за сложности доказательной базы.