Microsoft Windows Core OS WCOS


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь 1
05.01.2021 Грядет радикальная смена дизайна Windows 10. Подробности 2
28.12.2020 На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно 1
15.12.2020 Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда 1
10.12.2020 Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10 1
28.10.2019 Рассекречены особенности будущей Windows 10X. Фото 1
02.10.2019 Microsoft выпускает особую ОС Windows 1
06.05.2019 Выход Windows «для дешевых ПК» откладывается, потому что в ней не работает главная новинка 1
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось? 1
11.02.2019 Рассекречены подробности о таинственной модульной Windows 1
04.12.2018 Microsoft готовит новую ОС. Какой она будет? 1

Microsoft Windows Core OS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25077 11
Google LLC 12109 3
Samsung Electronics 10507 1
Dell EMC 5061 1
X Corp - Twitter 2899 1
Apple Inc 12462 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2082 1
Philips 2069 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 478 1
Trimble 46 1
Microsoft - LinkedIn 674 1
Airbus Group - Airbus Industries 228 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 484 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8048 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 4
Оповещение и уведомление - Notification 5222 4
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9602 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 2
WSL - Windows Subsystem for Linux 55 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 18 2
Micorosft Windows Insider 137 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1712 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 2
Application store - магазин приложений 1343 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3537 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3653 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10233 1
Microsoft Windows API 304 1
ToF camera - Time-of-flight камера 70 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3977 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 70 1
Modern Standby 10 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1348 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3333 1
Google Android - приложения и разработчики 633 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 1
Microsoft Windows 10 1851 10
Microsoft Windows 16160 9
Google Chrome - браузер 1617 4
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 380 4
Microsoft Surface - Планшет 437 4
Google Android 14512 3
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 3
Linux OS 10676 2
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 2
Microsoft Windows Hello 206 2
StatCounter 430 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 2
Microsoft Hololens 75 2
Microsoft Surface Phone 20 2
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 2
Microsoft Surface Laptop 27 2
Apple iOS 8145 1
Google Play - Google Store - Android Market 3396 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 137 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 960 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 483 1
Microsoft Azure 1443 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2013 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 268 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 13 1
Microsoft Office 365 970 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 996 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 1
Microsoft Surface Go - Планшет 13 1
Google Android Wear OS 101 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1867 1
Google Fuchsia OS 22 1
Google Chromebook - Google Хромбук 236 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 192 1
Trimble SketchUp 16 1
Microsoft Azure Remote Rendering 3 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 6
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
Япония 13443 1
Ирландия - Республика 1021 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 1
Канада 4958 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Новая Зеландия 728 1
США - Вашингтон - Редмонд 234 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1991 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5944 1
Философия - Philosophy 482 1
Образование в России 2493 1
ZDnet 662 4
The Verge - Издание 587 3
BleepingComputer - Издание 396 1
Windows Central 29 1
Petri.com 3 1
GizmoChina 147 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Microsoft Build - конференция 37 1
