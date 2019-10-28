Рассекречены особенности будущей Windows 10X. Фото

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Новые подробности о Windows 10X

В Сеть попала новая информация об операционной системе Microsoft для мобильных устройств – Windows 10X. Microsoft, по всей видимости, случайно опубликовала внутренний документ, касающийся будущей ОС, на сайте santorini-os.azurewebsites.net, пишет The Verge.

Первым внимание публики к утечке привлек пользователь Twitter под именем WalkingCat. Вскоре после этого доступ к сайту был заблокирован – сейчас при попытке перейти на него возникает ошибка “Error 403 – This web app is stopped” («Ошибка 403 – данное веб-приложение остановлено»). Однако чуть позже другой микроблогер Boris (_milincic_) выложил в общий доступ снимки документа, которые он успел сделать, пока ресурс все еще работал.

Среди опубликованных пользователем изображений, можно обнаружить скриншоты интерфейса Windows 10X, а также некоторые сведения, которые корпорация Microsoft ранее не раскрывала.

Windows 10X будут применять не только на устройствах с двумя экранами

Первоначально «гигант из Редмонда» представил Windows 10X как операционную систему для устройств с двумя дисплеями, в первую очередь – фирменных девайсов Surface Duo и Neo. Согласно новым данным, полученным в результате утечки, будущая ОС Microsoft будет также поддерживать и самые обычные ноутбуки.

Кроме того, система получит более современный интерфейс, оптимизированный для устройств с сенсорным управлением. Значительно изменятся панель задач, меню «Пуск» (теперь оно называется «панелью запуска» или Launcher), меню быстрых настроек и экран блокировки.

Панель запуска вместо меню «Пуск»

Появление панели запуска, заменившей собой привычную всем кнопку «Пуск», выглядит как одно из самых значительных изменений интерфейса Windows 10X по сравнению с классической Windows 10.

В верхней части панели располагается строка поиска, под ней – список приложений и веб-сайтов пользователя, который можно разворачивать и сворачивать по нажатию кнопки «Показать все» (Show all). Еще ниже находится так называемый список рекомендованного, в который, по-видимому, попадают недавно использованные файлы и сайты.

Меню «Пуск» заменила панель запуска

Кроме того, поддерживается группировка приложений путем помещения их в папки, а также удаление программ с устройства прямо из панели запуска.

Современный «Проводник»

В утекшем в интернет документе также упоминается «Современный проводник» (Modern File Explorer). Речь идет о более современной версии традиционного файлового менеджера «Проводник».

Новинка будет представлять собой универсальное приложение (UWP), будет рассчитан на сенсорное управление и получит упрощенный доступ к документам Office 365, Onedrive и других облачных сервисов.

Обновленный экран блокировки

В Windows 10X при включении устройства будет стартовать процедура идентификация пользователя с помощью Windows Hello или ввода PIN-кода, при этом открывать шторку блокировки вручную, как раньше, не придется.

Обновленный экран блокировки

Незамедлительно после «пробуждения» из спящего режима устройство просканирует лицо пользователя и, в случае успешной идентификации, откроет доступ к рабочему столу.

Упрощенный центр уведомлений

Центр уведомлений и меню быстрых настроек системы (Action Center) будут переработаны в сторону упрощения использования. Если верить утечкам, в Microsoft считают, что это ускорит доступ к настройкам устройства и позволит отображать наиболее важные параметры, такие как, например, уровень заряда батареи.

Меню быстрых настроек можно будет редактировать по собственному усмотрению, но такие настройки как Wi-Fi, интернет по сотовой сети, Bluetooth, режим полета, блокировка автоповорота экрана по-прежнему останутся параметрами «по умолчанию».

Откуда взялась Windows 10X

В начале октября 2019 г. известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что к выходу готовится новая операционная система Windows 10X. По его словам, она находилась в разработке на протяжении нескольких месяцев, как минимум с начала 2019 г.

Инсайдер отметил, что под этим названием скрывается Windows Core OS – модульная операционная система Microsoft, создаваемая для недорогих ноутбуков и планшетных компьютеров. Первые подробности о ней были рассекречены в середине февраля 2019 г., спустя несколько дней она обрела дополнительное название Windows Lite, а в мае 2019 г. появились сведения, что ее релиз был отложен на неопределенный срок, но кроме того была подтверждена ее нацеленность на дешевые мобильные ПК.