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Microsoft Universal Windows Platform UWP Универсальная платформа Windows

СОБЫТИЯ

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12.11.2025 WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит 3
14.01.2025 Билл Гейтс: Я плохо управлял Microsoft и допустил одну из величайших ошибок в истории. Компания потеряла $400 миллиардов 1
22.11.2024 Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить 2
25.10.2024 Microsoft без предупреждения лишила программистов бесплатной среды для сборки ПО на основе Windows 11 1
16.09.2024 Microsoft объявила, как сделать приложения для Windows на 50% быстрее и уменьшить их размер до 8 раз 2
05.02.2024 Microsoft по ошибке подняла системные требования Windows 10. Хозяева старых ПК остались без «Почты» и «Калькулятора» 1
05.07.2023 Как установить Chrome в Windows без использования другого браузера 1
19.01.2023 После восстановления Windows 11 стандартное ПО и MS Office зависают, вылетают и отказываются запускаться 1
29.09.2022 Windows без спроса устанаваливает на ПК приложение Spotify. Пользователи негодуют 1
17.08.2022 WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение 3
10.03.2022 В Windows 11 появится крайне востребованная функция, которую пользователи ждали 5 лет 2
19.05.2021 Microsoft похоронила новую «революционную Windows» 2
24.08.2020 Microsoft радикально меняет интерфейс Windows 10 2
18.06.2020 Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 2
12.03.2020 В Windows 10 вернут полезную функцию, которую удалили год назад. Видео 2
28.10.2019 Рассекречены особенности будущей Windows 10X. Фото 1
14.10.2019 Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile 1
06.05.2019 Выход Windows «для дешевых ПК» откладывается, потому что в ней не работает главная новинка 2
27.02.2019 Microsoft создает совершенно новую Windows для дешевых компьютеров. Скриншоты 2
11.02.2019 Рассекречены подробности о таинственной модульной Windows 2
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос 1
17.07.2018 В Skype появилась функция, которую ждали 15 лет 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 2
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone 2
16.03.2018 Microsoft добавит в Windows 10 искусственный интеллект на радость разработчикам 1
15.03.2018 Microsoft анонсировала ИИ-платформу в новом обновлении Windows 10 1
16.02.2018 В Windows 10 появилась кнопка «разгона» ПК до максимума 2
09.10.2017 Microsoft официально признала смерть Windows Phone 2
06.10.2017 Hewlett Packard передумала выпускать последний серьезный смартфон Windows 2
04.10.2017 Microsoft выпустит браузер Edge для Android и iOS 1
08.08.2017 Microsoft «убьет» Windows 10 Mobile и перейдет на таинственную новую ОС 1
25.07.2017 Microsoft сжалилась и оставила Paint в живых 1
12.05.2017 Десктопные приложения Microsoft, Adobe, Autodesk и Corel будут запускаться на смартфонах. Видео 1
12.05.2017 Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Fall Creators Update 2
11.05.2017 В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры 1
03.05.2017 Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены 2
24.04.2017 Утечка документов: Microsoft планирует захватить мир дешевыми ноутбуками 2
29.03.2017 Microsoft раскрыла новые функции крупнейшего обновления Windows 10 Creators Update 1

Публикаций - 124, упоминаний - 152

Microsoft Universal Windows Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25778 107
Google LLC 12696 25
Apple Inc 13162 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 17
X Corp - Twitter 2939 11
Intel Corporation 12812 11
HP Inc. 5883 11
Lenovo Group 2447 8
Dell EMC 5181 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Samsung Electronics 11068 6
Yandex - Яндекс 9228 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2177 5
Acer Group - Acer Inc 2779 5
HTC Corporation 1512 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Treelogic 41 4
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 4
Amazon Inc - Amazon.com 3279 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Fujitsu 2105 4
Sony 6740 4
Broadcom - VMware 2611 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 3
Meta Platforms - Facebook 4622 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
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AMD - Advanced Micro Devices 4644 3
Oracle Corporation 7074 3
Adobe Systems 1597 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
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Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
Nvidia Corp 4006 2
Связной ГК 1401 3
Microsoft - LinkedIn 700 3
Евросеть 1421 3
Ford 435 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1247 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
American Airlines 90 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Белый Ветер 365 1
Телефон.Ру 92 1
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New Zealand Exchange - Новозеландская биржа 3 1
Дарудар - Дару~дар 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
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Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Renault Groupe 166 1
Carl Zeiss AG 307 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5700 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 2
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