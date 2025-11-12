Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Universal Windows Platform UWP Универсальная платформа Windows
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 124, упоминаний - 152
Microsoft Universal Windows Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 619 9
|ZDnet 663 6
|Windows Central 36 4
|Bloomberg 1627 4
|Ars Technica 450 2
|Windowslatest 14 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Wikipedia - Википедия 651 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 2
|NYT - The New York Times 1101 2
|Digital Trends - Издание 35 1
|TechRadar 97 1
|MS Power User 3 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
|Neowin 217 1
|NBC News 188 1
|Petri.com 3 1
|Virus Bulletin 33 1
|Мобильные системы 118 1
|TG Daily 98 1
|Times 661 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
|Forbes - Форбс 1004 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
|Reddit 399 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2406 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.