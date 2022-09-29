Windows без спроса устанаваливает на ПК приложение Spotify. Пользователи негодуют

«Сюрприз» от Windows

Пользователи операционных систем Windows 10 и Windows 11 с удивлением обнаружили на своих компьютерах приложение музыкального сервиса Spotify, которое сами ранее не устанавливали, пишет Windows Latest.

Владельцы Windows-ПК массово жалуются на неожиданный «сюрприз» в соцсети Twitter и на популярном форуме Reddit, а также оставляют негативные отзывы о Spotify в магазине приложений Microsoft Store. Некоторые из числа недовольных все там же, в отзывах, требуют от Microsoft объяснений по поводу того, каким образом приложение смогло незаметно пробраться на их ПК.

«Мой компьютер обновился вчера вечером, а с утра на нем появился Spotify, – рассказывает пользователь Reddit под псевдонимом LuckyLudor. – Продемонстрировал свое недоверие к приложению – удалил его и оставил отзыв с одной звездочкой».

Пользователи выражают свое недовольство принудительной установкой приложения Spotify в отзывах к нему в Microsoft Store

«У кого-нибудь еще Windows принудительно установила Spotify в последние несколько дней?, – интересуется пользователь Twitter @AerinNight. Наблюдаю подобное на двух машинах. Microsoft слишком многое контролирует, и, думаю, пришло время поставить новый SSD в свой Linux-компьютер и пользоваться им для решения повседневных задач (за исключением Steam)».

ПК под контролем Microsoft

В настоящий момент достоверно неизвестно, каким образом и с какой целью приложение Spotify было принудительно развернуто на целом ряде ПК, расположенных в различных частях света. Как отмечает Windows Latest, команда выполнить установку программы-клиента из Microsoft Store могла быть отдана только владельцем магазина приложений, то есть Microsoft.

По информации источника, пользователю Windows достаточно всего один раз установить какое-либо приложение из Microsoft Store, чтобы предоставить магазину (который, в свою очередь, сам является приложением) постоянный доступ к жесткому диску или SSD. С этого момента Microsoft может устанавливать любые UWP-приложения, находящиеся в Store, и удалять ранее установленные по собственному усмотрению, причем незаметно для пользователя.

Зачем навязывать Spotify

Windows-клиент Spotify мог быть доставлен на компьютеры клиентов без разрешения, к примеру, в рамках некоего партнерства между Microsoft и Spotify, нацеленного на продвижение музыкального сервиса. Подобный опыт продвижения программ у Microsoft уже имеется. В 2015 г. корпорация добавила в состав приложений, поставляющихся с Windows 10 по умолчанию, Candy Crush Saga – популярную игру жанра «три в ряд».

Однако нельзя полностью исключать и вероятно того, что ситуация со Spotify возникла по ошибке, допущенной Microsoft. Представители корпорации инцидент пока никак не прокомментировали.

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Баги в Windows не редкость. С момента запуска десятой версии фирменной ОС в 2015 г. Microsoft периодически выпускает апдейты, которые ломают различные компоненты системы. Так, в августе 2022 г. накопительное обновление KB5015878 мешало переключению язык ввода клавиатуры.

В начале сентября 2022 г. CNews писал о том, что встроенный в Windows 10 антивирус Microsoft Defender внезапно стал принимать приложения на основе фреймворка Electron, в частности, Spotify, за вредоносное ПО.

Наиболее актуальная версия ОС Microsoft – Windows 11, которой еще нет и года, – тоже временами преподносит пользователям и администраторам неприятные сюрпризы. К примеру, в конце сентября 2022 г. владельцы Windows-ПК с видеокартами Nvidia пожаловались на резкое падение производительности в играх после установки крупного апдейта ОС.

Несколько фактов о Spotify

Spotify был запущен в 2006 г. в Швеции. Сейчас Spotify – один из крупнейших в мире аудиостриминговых сервисов, который присутствует в 184 странах. У сервиса 422 млн пользователей, из которых 182 млн являются платными подписчиками. В медиатеке сервиса 70 млн музыкальных композиций и около 2,9 млн подкастов.

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В Россию Spotify пришел лишь летом 2020 г., однако проработал в нашей стране совсем не долго. На фоне украинских событий в марте 2022 г. сервис объявил о своем решении покинуть российский рынок. В апреле 2022 г. Spotify прекратил свою работу в России. Сворачивание бизнеса в России стоило Spotify 1,5 млн платных подписчиков по итогам I квартала 2022 г.