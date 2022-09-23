Windows 11 отказывается «дружить» с картами Nvidia. Частота кадров в играх падает катастрофически

Падение производительности программ в Windows 11

Последнее обновление Windows 11 может вызывать проблемы с производительностью на компьютерах с видеокартами фирмы Nvidia, пишет Bleeping Computer.

Пользователи, установившие сентябрьский патч 22H2 для операционной системы Microsoft, жалуются на «подвисания» и «лаги», падение кадровой частоты в игровых программах и других приложениях, интенсивно использующих графический ускоритель компьютера. При этом наблюдается нетипично низкий уровень загрузки центрального процессора – на уровне примерно 5%, вне зависимости от запущенной игры, тогда как ранее этот показатель составлял 50-80%.

Столкнувшиеся с проблемой владельцы Windows-ПК отмечают, что до установки обновления подобного снижения производительности не наблюдали. Масштабы падения частоты кадров таковы, что испытавшие его на собственном опыте говорят о невозможности дальнейшего применения игрового ПК по назначению. Откат системы к предшествующему применению патча состоянию помогает вернуть производительность на прежний уровень.

Владельцы видеокарт Nvidia пожаловались на резкое падение производительности в играх после установки крупного апдейта Windows 11 22H2

«Вчера все работало безупречно, – пишет пользователь под никнеймом Dave C1. – Откатил обновление, и все игры вновь прекрасно работают, задействовав 50-60% процессора».

Дело в видеокарте

Конфигурации ПК пользователей, столкнувшихся с проблемой, достаточно разнообразны. Среди отметившихся в соответствующих темах на форуме Reddit и дискуссионной площадке сообщества Microsoft – и обладатели достаточно «возрастных» процессоров среднего ценового уровня Ryzen 3600, и новейших дорогостоящих Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake.

Единственный компонент, наличие которого объединяет всех сообщивших о проблеме – видеокарта на базе GPU Nvidia, причем совершенно не обязательно актуальных линеек. Можно, к примеру, встретить упоминания GeForce 1070 TI, выпущенной в 2017 г., и прошлогодней GeForce 3080 TI.

В Nvidia изучают проблему

Microsoft пока не отреагировала на поступающие жалобы.

Представитель отдела контроля качества Nvidia Software Мануэль Гузман (Manuel Guzman) подтвердил, что в компании в курсе проблемы и обратился к столкнувшимся с ней пользователям с просьбой присылать дополнительную информацию, которая поможет установить ее первопричину.

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По его словам, полезными могут оказаться сведения о том, какие в момент падения производительности запущены фоновые приложения, в частности, способные выводить на экран оверлей (окна, отображающиеся поверх запущенных в полноэкранном режиме игровых приложений) и виджеты.

Не единственная проблема обновления 22H2

22 сентября 2022 г. CNews писал о том, что Microsoft заблокировала установку обновления 22H2 для Windows 11 для некоторых пользователей в связи с его несовместимостью с драйверами аудиоконтроллера Intel Smart Sound. Попытка обойти блок и установить апдейт вручную грозит так называемым синим экраном смерти (BSoD, Blue Screen of Death).

Первое крупное обновление Windows 11

Обновление 22H2 было анонсировано 20 сентября 2022 г. Перевод на него пользователей осуществляется поэтапно – таким образом Microsoft стремится минимизировать число проблем, возникновение которых предвидеть ее специалисты не в состоянии.

22H2 – первое по-настоящему крупное функциональное обновление Windows 11, вышедшей в октябре 2021 г.

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Одно ключевых и наиболее ожидаемых аудиторий новшеств, представленных в нем, – вкладочный интерфейс встроенного в систему файлового менеджера «Проводник». Он позволяет манипулировать множеством папок в едином окне подобному тому, как осуществляется переключение между вкладками в современных веб-браузерах вроде Google Chrome или Mozilla Firefox.

Помимо вкладочного интерфейса «Проводника», установка обновления 22H2 дает возможность выбирать темную тему оформления «Диспетчера задач». Кроме того, в недавно вышедшем патче несколько «освежен» дизайн пользовательского интерфейса, расширены возможности настройки стартового меню, а также возвращена возможность перетаскивания мышью ярлыков и документов на «Панель задач». Также заявлены улучшения в работе компьютерных игр в оконном режиме.