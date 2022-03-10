В Windows 11 появится крайне востребованная функция, которую пользователи ждали 5 лет

Вкладки приходят в Windows 11

Корпорация Microsoft планирует добавить в «Проводник» Windows 11 возможность работы со множеством вкладок в едином окне. Это, вероятно, одно из самых ожидаемых пользователями операционных систем семейства Windows изменений.

По сообщению пользователя Twitter Рафаэля Риверы (Rafael Rivera), разработчика ПО и участника программы предварительного тестирования Windows Insider, соответствующая функция «зашита» в последней сборке операционной системы для инсайдеров (билд 22572) от 9 марта 2022 г. Для ее активации необходимы специальные навыки или сторонние инструменты, поскольку по умолчанию она скрыта от глаз пользователя.

Согласно опубликованным Риверой снимкам экрана, полоса вкладок располагается в верхней части окна «Проводника» – основного менеджера Windows по умолчанию, непосредственно над панелью инструментов. Каждая вкладка содержит пиктограмму и название открытой в ней папки. Добавить новую вкладку можно нажатием кнопки со знаком “+”. Можно ли их «отцеплять», тем самым превращая в самостоятельные окна и прикреплять обратно, программист не уточняет.

В целом возможности по управлению вкладками в «Проводнике» во многом напоминают таковые в современных веб-браузерах вроде Chrome или Firefox. Однако в плане подхода к навигации по большому числу одновременно открытых вкладок обновленный «Проводник» все же ближе к обозревателю компании Mozilla. Когда открытые вкладки больше не помещаются в окне в одну строку, программа добавляет в начало и конец полосы вкладок новые органы управления – стрелки для ее горизонтальной прокрутки.

Поведение «Проводника» в случае переполнения панели вкладок

В официальном анонсе Microsoft, посвященном выходу очередной сборки для тестировщиков-добровольцев, данное изменение в работе «Проводника» не отражено. Среди затрагивающих данное приложение новшеств, согласно информации, исходящей от Microsoft, следует ожидать появления возможности открытия контекстного меню «Показать дополнительные параметры» при щелчке правой кнопкой мыши по рабочему столу или окну «Проводника» с нажатой клавишей Shift.

Востребованная функция

Вкладочный интерфейс – самое востребованное и ожидаемое изменение «Проводника» Windows. Об этом свидетельствуют результаты голосования в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Windows, который является основным инструментом обратной связи разработчиков ОС с ее пользователями: в поддержку добавления новой функциональности на момент публикации данного материала высказались 3287 англоязычных пользователей.

Автор второго по популярности предложения, касающегося особенностей размещения элементов управления в окне «Проводника», смог заручиться поддержкой лишь 51 человека.

Набравший наибольшее число голосов аудитории запрос (17295 штук) в целом – обращение к Microsoft с просьбой вернуть возможность размещения панели задач Windows 11 сбоку или вверху экрана. Однако следует иметь в виду, что данный запрос исходит исключительно от пользователей сравнительно новой Windows 11, в то время как пожелания по поводу вкладок высказывают владельцы устройств под управлением обеих актуальных десктопных ОС Microsoft.

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации Интеграция

Восемь из десяти самых «залайканных» предложений в «Центре отзывов» во всех категориях так или иначе связаны с жалобами на обновленную панель задач Windows 11.

В пользу популярности идеи трансформации интерфейса файлового менеджера Windows говорит и количество запросов на соответствующую тему в интернете. Так, при поиске по ключевым словам “windows file explorer tabs” движок Google выдает почти 51 млн результатов.

Наследие «Наборов»

Разработчики Microsoft Windows и раньше видели перспективу в интерфейсах на базе вкладок. К примеру, в 2017 г. в течение непродолжительного срока редмондцы тестировали функцию «Наборы» (вначале – Tabbed Shell, затем – Sets) в Windows 10. Она позволяла наделить вкладками любое окно ОС, а не только «Проводник».

Сперва Microsoft планировала реализовать возможности «Наборов» только для универсальных приложений, созданных на платформе Universal Windows Platform (UWP). В дальнейшем были озвучены планы по обучению Sets работе и с классическими Win32-приложениями.

Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством Бизнес

К моменту релиза тестовой сборки Windows 10 с индексом 17639 в апреле 2018 г. «Наборы» уже работали приблизительно так же, как в актуальных браузерах. Участники Windows Insider получили возможность менять местами вкладки внутри наборов и даже объединять сразу несколько окон, в каждом из которых могло быть множество вкладок, в новое единое окно.

В стабильную ветку Windows 10 «Наборы» в итоге так и не попали, несмотря на высокий пользовательский интерес к ним, однако, как писал CNews в марте 2020 г., Microsoft, вероятно, не отказалась от идеи ее внедрения в свою ОС в том или ином виде окончательно,.