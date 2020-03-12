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В Windows 10 вернут полезную функцию, которую удалили год назад. Видео

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ПО Техника
, Текст: Эльяс Касми

В программах и окнах файлового менеджера Windows 10 могут появиться вкладки на манер браузеров Chrome, Firefox и др. Эту функцию под названием Windows Sets Microsoft тестировала с 2017 г., но позже остановила ее разработку. Новое упоминание о ней появилось в свежей бета-версии Windows 10 Software Development Kit.

Полезная «несуществующая» функция

Компания Microsoft планирует вернуть в Windows 10 экспериментальную функцию Windows Sets («Наборы»), наделяющую любое окно ОС вкладками, как в современных браузерах, от которой Microsoft отказалась весной 2019 г. В роли вкладок будут выступать все открытые окна и программы, и с их помощью пользователь сможет быстро переключаться между ними, без использования классической комбинации Alt+Tab.

«Наборы» никогда были частью стабильных сборок Windows 10, доступных обычным пользователям. Работать с ними могли исключительно участники программы Windows Insider, то есть бета-тестеры.

О возможном возвращении Windows Sets в состав не только тестовых, но и стабильных сборок ОС Microsoft сообщил пользователь Twitter Tero Alhonen (@teroalhonen). В своем блоге он заявил, что обнаружил ряд отсылок к «Наборам» в свежей бета-версии Windows 10 Software Development Kit (номер сборки – 19577). Как пишет ресурс Digital Trends, это может означать, что Microsoft еще не окончательно отказалась от внедрения Sets в свою систему. Новая функция может появиться в одном из ближайших масштабных апдейтов, но только не в 20H1, поскольку его тестирование на момент публикации материала было завершено. По оценке специалистов портала MS Power User, до появления «Наборов» в составе Windows 10 остается не менее полугода.

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Так могут выглядеть вкладки в окнах Windows 10

Microsoft пока не прокомментировала эту «утечку».

История появления функции

В первые о «Наборах» стало известно весной 2017 г., и поначалу они носили название Tabbed Shell. Смена наименования произошла в ноябре 2017 г. практически одновременно с началом тестирования функции.

Ранняя версия Windows Sets образца ноября 2017 года

Поначалу Microsoft планировала реализовать возможности «Наборов» только для универсальных приложений, созданных на платформе Universal Windows Platform (UWP). В дальнейшем были озвучены планы разрадотчиков по обучению Sets работе и с классическими Win32-программами.

К моменту релиза тестовой сборки Windows 10 с индексом 17639 в апреле 2018 г. «Наборы» уже работали приблизительно так же, как в актуальных браузерах. Участники Windows Insider получили возможность менять местами вкладки внутри наборов и даже объединять сразу несколько окон, в каждом из которых могло быть множество вкладок, в новое единое окно.

Windows Sets не работали с браузером Edge – вкладки из него нельзя было перенести в обычное окно «Проводника». С чем было связано такое ограничение, неизвестно, но в апреле 2018 г. Edge работал на собственном движке EdgeHTML, тогда как в настоящее время он базируется на Chrome – «переезд» состоялся весной 2019 г.

Отказ от «Наборов»

Microsoft планировала и дальше совершенствовать Windows Sets, в том числе и путем добавления опций «Перейти в новое окно», «Закрыть другие вкладки» и «Закрыть другие вкладки слева/справа», присутствующие во многих современных браузерах. Релиз «Наборов» должен был состояться в течение 2018 г. путем его интеграции в Windows 10 через установку одного из глобальных патчей.

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Упоминания Sets в бете Windows 10 Software Development Kit может говорить о скором их возвращении

Однако в том же 2018 г. разработка Windows Sets была приостановлена на неопределенный срок, как и ее тестирование. Истинных причин, препятствующих ее внедрению в Windows 10, представители Microsoft не назвали, отметив лишь, что эта функция пока не готова и требует значительного количества времени для ее доработки. Они добавили, что часть тестировщиков не поняла принцип работы функции, а ряду других участников тестирования Windows Sets просто не понравилась.

Окончательно проект Windows Sets был заморожен в апреле 2019 г. В то же время в Microsoft не отрицали, что будущее у Windows Sets все же есть. Поблагодарив участвовавших в ее тестировании пользователей, компания намекнула, что их отзывы помогут улучшить Windows Sets, когда она будет готова к релизу.



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