Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру

Microsoft объявила, что операционная система Windows 11 стала общедоступна по всему миру с 5 октября 2021 г. Начиная с этого дня, владельцы соответствующих требованиям ПК, совместимых с Windows 10, получат возможность бесплатно обновиться до Windows 11. Windows 11 открывает для пользователей новые возможности в области взаимодействия друг с другом, творчества, общения и развлечений.

Чтобы получить Windows 11 можно: приобрести ПК с Windows 10, который поддерживает бесплатное обновление; приобрести новый компьютер с предустановленной Windows 11; использовать приложение PC Health Check app, чтобы проверить, подходит ли ваш компьютер с Windows 10 для бесплатного обновления; «М.видео» и «Эльдорадо», как официальные партнёры Microsoft в России, предлагают пользователям ноутбуков бесплатно обновить операционную систему до Windows 11 – для этого достаточно принести устройство, которое соответствует техническим требованиям, в ближайший магазин и обратиться к персоналу.

Windows 11 создана с фокусом на интересы пользователя и облегчает ему доступ к любимым опциям.

Меню «Пуск» в центре экрана предоставляет пользователям быстрый доступ к интересующему контенту и приложениям, а благодаря возможностям облака и Microsoft 365 (продаётся отдельно) позволяет видеть последние файлы, над которыми они работали, независимо от того, какое устройство использовалось, даже если это было устройство Android или iOS.

Виджеты — новый персонализированный канал, работающий на базе искусственного интеллекта и интернета. Они позволяют планировать день с помощью интеграции календаря Outlook и списка дел из To-Do, просматривать последние новости, прогноз погоды на завтра, а также фотографии с OneDrive в одном месте.

Чат Microsoft Teams — новое приложение, которое помогает по одному щелчку мыши открывать личную учётную запись для чата, голосовых звонков или видеозвонков с друзьями, семьёй и другими контактами независимо от устройства или платформы, на которой они работают, — Windows, Mac, Android или iOS.

Новый Microsoft Store для Windows упрощает доступ к любимым приложениям и развлечениям — теперь всё собрано в одном месте. Сегодня в Microsoft Store для Windows доступны новые приложения, такие как Canva, Disney + Zoom, the Epic Game Store и многие другие.

Windows 11 предлагает новые возможности, которые способны повысить продуктивность работы и вдохновить на творчество.

Snap Layouts и Groups упрощают работу в режиме многозадачности, оптимизируя занимаемую площадь экрана и делая его визуально чистым. Новые макеты из трёх частей для больших экранов позволяют удобно расположить весь необходимый контент под рукой.

Теперь пользователи смогут создавать отдельные рабочие столы, на которых отображаются различные наборы приложений, а также настроить каждый рабочий стол под себя, задав разные имена и обои.

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Windows 11 — самая инклюзивная версия ОС Windows с новыми улучшенными специальными возможностями для людей с особыми потребностями.

Улучшено сенсорное управление в Windows 11 для тех случаев, когда пользователь использует планшет без клавиатуры. Теперь в интерфейсе ОС больше места между значками на панели задач, более крупные сенсорные объекты и добавлены тонкие визуальные подсказки, созданные, чтобы упростить изменение размера и перемещение окон, а также добавлена поддержка новых жестов.

Добавлена улучшенная версия голосового набора в Windows 11. Теперь с голосовым набором текста компьютер распознаёт то, что вы говорите, и даже автоматически проставляет знаки препинания.

Windows 11 создана с ориентиром на потребности разработчиков, которые получили возможность создавать приложения, используя инструменты, фреймворки и языки, которые они предпочитают. Кроме того, Microsoft упростила интеграцию приложений в Microsoft Store.

Windows 11 способна вывести игровой процесс на ПК на новый уровень. Если компьютер пользователя оснащён дисплеем с поддержкой HDR, Auto HDR автоматически обновит более 1 тыс. игр DirectX 11 и DirectX 12 до увеличенного динамического диапазона, отображая гораздо более широкую палитру цветов и яркости. В Windows 11 встроено приложение Xbox. С его помощью пользователи смогут просматривать, загружать и запускать более 100 высококачественных компьютерных игр из библиотеки Game Pass для ПК (подписка продаётся отдельно).

Windows 11 основана на совместимой и знакомой базе Windows 10, которой легко управлять ИТ-специалистам. С сегодняшнего дня организации могут начать переход на Windows 11 на ПК, соответствующих требованиям через облако с Windows 365 или с помощью виртуального рабочего стола Azure.

Прошлый год доказал, что безопасность должна быть встроена в аппаратное обеспечение на каждом этапе от микросхемы до облака. Почти 80% респондентов считают, что одного программного обеспечения недостаточно для защиты от возникающих угроз. Windows 11 была разработана с учётом требований безопасности, чтобы справиться с проблемами, которые могут возникнуть в этой новой рабочей среде и за её пределами.