Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Xbox Game Pass
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Microsoft Xbox Game Pass и организации, системы, технологии, персоны:
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
|Aniston Jennifer - Энистон Дженифер 2 1
|Winfrey Oprah - Уинфри Опра 13 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Лапшина Екатерина 18 1
|Комаров Павел 32 1
|Bloomberg 1563 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 230 1
|Известия ИД 724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423193, в очереди разбора - 726794.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.