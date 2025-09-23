Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Microsoft Xbox Game Pass


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.09.2025 В «М.Видео» появились карты пополнения зарубежных игровых сервисов 1
16.06.2025 Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы 1
23.04.2025 GetpayAll: что выбирают пользователи – один дорогой сервис или несколько бюджетных подписок 1
09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% 1
10.11.2022 Microsoft тайно восстала против антироссийских санкций. Возобновлены официальные поставки техники 1
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED 1
14.12.2021 Абоненты «Дом.ру», подключившие игровой тариф, бесплатно получат подписку Xbox Game Pass 2
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
31.08.2021 Windows 11 будет официально доступна с 5 октября 1
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения 1
18.01.2021 Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение 2
22.09.2020 Microsoft покупает создателя Fallout и Doom 1
31.08.2020 Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 1
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? 2
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
22.01.2019 Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос 2
05.04.2018 В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» начались продажи «электронного ПО» 1
02.06.2017 Игры с Xbox Game Pass храните на Seagate Game Drive 2

Публикаций - 20, упоминаний - 25

Microsoft Xbox Game Pass и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25370 14
Sony 6648 5
Nintendo 801 4
Amazon Inc - Amazon.com 3175 2
Apple Inc 12799 2
Intel Corporation 12602 2
AMD - Advanced Micro Devices 4512 2
Adobe Systems 1574 2
Blizzard Entertainment 334 2
Canva 38 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 122 1
Roblox Corporation 82 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 19 1
GetPayAll 28 1
Новые платформы 12 1
Ростелеком 10462 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5343 1
Yandex - Яндекс 8673 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
Seagate Technology 756 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4640 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 735 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Wargaming 158 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 266 1
Google LLC 12372 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 40 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2760 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8346 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 1
Альфа-Банк 1894 1
Visa International 1977 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 557 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1407 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 296 1
Walt Disney Company 639 1
TÜV Rheinland Group 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Комус 106 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 69 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5362 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17893 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3753 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3596 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1189 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26259 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3569 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12944 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7735 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10389 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74290 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21883 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15052 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8250 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6267 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1150 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1552 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4077 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4273 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13159 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2175 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1038 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 888 2
Аксессуары 4159 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11230 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1895 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9527 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1479 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2381 2
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13094 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10188 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19077 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2227 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9922 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4226 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1892 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4109 8
Microsoft Windows 16475 6
Microsoft Windows 10 1907 5
Microsoft Xbox One - игровая приставка 266 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 5
Microsoft Office 365 991 4
Microsoft Windows 11 747 3
Microsoft Azure 1474 3
Microsoft Teams - MS Teams 632 3
Microsoft Windows 365 21 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 2
Google YouTube - Видеохостинг 2924 2
Google Android 14864 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 317 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 94 2
Microsoft DirectX 718 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 2
Microsoft Kinect 200 2
Valve Software - Valve Steam 10 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 32 1
Microsoft Outlook Mobile 11 1
Duolingo - Дуолинго 21 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 342 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 1
Epic Games Store 12 1
Asus Pen 7 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 93 1
Intel Bridge 1 1
Microsoft Pen Protocol 1 1
Asus WiFi Master 1 1
Apple Game Center 28 1
Microsoft Windows Insiders 13 1
Microsoft Outlook Calendar - Microsoft Outlook Календарь 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dishonored 27 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Aniston Jennifer - Энистон Дженифер 2 1
Winfrey Oprah - Уинфри Опра 13 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Лапшина Екатерина 18 1
Комаров Павел 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 159161 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53657 6
Япония 13584 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 2
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 1
Казахстан - Республика 5861 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1174 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Турция - Турецкая республика 2513 1
США - Калифорния 4785 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1598 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Австрия - Инсбрук 3 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51559 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3198 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4959 2
Игра престолов - телевизионный сериал 12 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4948 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5352 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8235 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5993 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6447 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2981 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1529 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1726 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2988 1
Импортозамещение - параллельный импорт 572 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1838 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1077 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9760 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5334 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 1
Bloomberg 1563 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 230 1
Известия ИД 724 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423193, в очереди разбора - 726794.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240