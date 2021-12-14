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Абоненты «Дом.ру», подключившие игровой тариф, бесплатно получат подписку Xbox Game Pass

«Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») объявил о старте акции с подпиской Xbox Game Pass для ПК.

В честь юбилея компании и бренда Xbox геймеры смогут получить подписку Xbox Game Pass для ПК сроком на один месяц бесплатно. Предложение доступно для клиентов «Дом.ру», подключающих любой из игровых тарифов до конца 2021 г.

С 1 декабря новая линейка игровых тарифов «Дом.ру» доступна на всей территории присутствия бренда в России. После модернизации сети пользователям новых тарифов будет доступна скорость до 750 Мбит/с с низким пингом, а также сервисы с бесплатной раздачей игр.

Каждый месяц для клиентов игровой линейки в тарифе сервисом GamersBase Plus будут предлагаться на выбор 2 лицензионные игры бесплатно и навсегда. В декабре это: Assassin’s Creed Unity, ELEX, Rezrog, Darksiders, SuperPower 2 или Sacred Citadel. Также игроки получат доступ к Halo Infinite. Игра будет доступна в подписке Xbox Game Pass для ПК для всех клиентов «Дом.ру», подключивших любой из игровых тарифов до конца текущего года.

Екатерина Лапшина, первый вице-президент «Эр-телеком холдинга», сказала: «Развлекательная вертикаль — один из наших приоритетных векторов развития. Мы видим высокую востребованность игровых тарифов в пилотных регионах и планируем продолжить развивать направление, в первую очередь, за счет прямых интеграций с игровыми сервисами, работая в том числе над повышением уровня связанности игровой инфраструктуры. Мы рады партнерству с Microsoft. Мы можем предложить клиентам бесплатно попробовать подписку Xbox Game Pass для ПК, с возможностью удобно продлить, приобретя следующую подписку прямо на сайте «Дом.ру».

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