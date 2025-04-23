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GetpayAll: что выбирают пользователи – один дорогой сервис или несколько бюджетных подписок

Сервис GetPayAll провел исследование среди 3500 пользователей, чтобы выяснить, как меняется поведение россиян в сфере платного цифрового контента: готовы ли они тратиться на один премиальный сервис или предпочитают несколько бюджетных альтернатив. Об этом CNews сообщили представители GetpayAll.

По результатам исследования, 58% пользователей предпочитают несколько недорогих подписок вместо одной дорогой. При этом 42% выбирают один универсальный, но более дорогой сервис, мотивируя это удобством и качеством контента.

Финансовый фактор – ключевой аргумент

Главная причина, по которой большинство выбирают несколько бюджетных подписок – экономия. Более 72% респондентов отметили, что могут покрыть больше интересов (кино, музыка, образование) за те же деньги или дешевле.

Например, подписка на Spotify + YouTube Premium + Coursera обходится дешевле, чем один Netflix Premium с семейным доступом, а бюджетная связка Apple TV+ + Tidal + Duolingo Max – в среднем на 25–30% дешевле, чем HBO Max или Disney+ в премиальном тарифе.

Разница по полу и возрасту

Женщины чаще выбирают несколько подписок – так ответили 64% опрошенных женщин против 52% мужчин. Мужчины чаще делают ставку на одну дорогую подписку (особенно в категории «геймерские» или «спорт»): Xbox Game Pass, DAZN и т.п.

Молодежь (18–25 лет) склонна к экспериментам – 70% из них подписаны на три и более сервисов одновременно. Пользователи старше 40 лет чаще выбирают один проверенный сервис (например, Amazon Prime Video или Netflix).

Контентная жадность против минимализма

Интересно, что более 35% пользователей сознательно оформляют больше подписок, чем реально используют, «на всякий случай». А вот 18% наоборот, осознанно придерживаются минималистичного подхода: один сервис – одна задача.

Современные пользователи становятся все более избирательными и финансово подкованными. Выбор между «одним дорогим» и «несколькими бюджетными» чаще зависит от образа жизни и целей: одни ценят универсальность и комфорт, другие – гибкость и экономию.

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