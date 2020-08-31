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Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator

ПО Софт

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, и Microsoft предлагают всем любителям авиации посмотреть на полет глазами профессионального пилота в продолжении известной серии гражданских авиасимуляторов Microsoft Flight Simulator. Онлайн-вылет S7 Airlines из Москвы в Инсбрук назначен на 4 сентября в 18:00 по московскому времени в сообществе авиакомпании во «Вконтакте».

Среди путешественников есть те, кто всерьез увлекается авиацией, и те, кому было бы любопытно узнать тонкости сложной и интересной профессии пилота. Участников онлайн-перелета ждет не только увлекательное зрелище, но и интересная дискуссия: на борту авиалайнера соберутся известные блогеры и эксперты авиасообщества. Во время трансляции ведущий и пилот S7 Airlines на примере онлайн-перелета в Инсбрук обсудят, как устроены разные процессы в полете, какие факторы учитываются командиром воздушного судна при принятии тех или иных решений.

Инсбрук – один из сложнейших аэропортов из маршрутной сети S7 Airlines. Полеты на этот аэродром выполняют только пилоты, получившие специальный допуск. Спрятанный в тирольских Альпах, он подчиняется непростым погодным условиям горного ландшафта, а короткая взлетно-посадочная полоса и особенности захода на посадку требуют исключительного мастерства. При всех сложностях, это еще и один из красивейших маршрутов.

Microsoft Flight Simulator – продолжение серии гражданских авиасимуляторов, разрабатывающееся Microsoft совместно со студией Asobo. Одной из отличительных особенностей нового Microsoft Flight Simulator является реалистичная графика и детализированные земные ландшафты. Благодаря облаку Microsoft Azure и интеграции с картографическим сервисом Bing Maps пользователи смогут посетить любую точку планеты и приземлиться в одном из 37 тыс. аэропортов мира. Технологии в игре обеспечивают также такие возможности, как, к примеру, моделирование реалистичной физики управления самолетом учитывая погоду, скорость полета, температуру за бортом и другие факторы. В ближайшее время в Microsoft Flight Simulator появится фирменная ливрея S7 Airlines.

Во время трансляции S7 Airlines разыграет среди зрителей три сертификата на полет на настоящем авиационном тренажере в учебном центре авиакомпании S7 Training, а также три сертификата номиналом 10 тыс. миль программы лояльности S7 Priority.

Microsoft Flight Simulator уже доступна для приобретения пользователям ПК под управлением Windows 10, а обладатели подписки Xbox Game Pass для ПК (Бета) в составе Xbox Game Pass Ultimate могут скачать игру бесплатно.

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