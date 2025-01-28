Новые платформы
|28.01.2025
|«Новые платформы» продемонстрировали рост в 2024 году 1
|28.11.2024
|«Новые платформы» запустили опытное производство электронных модулей 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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