«Новые платформы» продемонстрировали рост в 2024 году

Российская компания «Новые платформы», специализирующаяся на разработке радиоэлектронной продукции для рынка ИБ, в 2024 г. продолжила демонстрировать рост. Объем выручки превысил рубеж в 2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании.

Выручка «Новых платформ» связана с основным видом деятельности компании –производством аппаратных платформ. Все платформы находятся в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и реестре телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения (ТОРП).

«На протяжении пяти лет, с момента основания, компания показывает устойчивый рост по итогам каждого годового отчетного периода. И 2024 г. – не исключение. Это стало возможным за счет роста числа клиентов», – сказал генеральный директор «Новых платформ» Олег Минаков.

При этом, по словам Минакова, российский рынок микроэлектроники все еще испытывает ряд проблем, которые препятствуют взрывному росту отрасли. В первую очередь это скепсис потребителей к отечественным продуктам, а также зависимость производителей от импортной микроэлектронной базы. Так, например, большинство вендоров аппаратных платформ используют процессоры компании Intel, однако их доставка на территорию России затруднена из-за санкционных и логистических ограничений.

На сегодняшний день производственная номенклатура «Новых платформ» состоит из шести аппаратных платформ, которые предназначены в первую очередь для компаний рынка информационной безопасности. В конце 2024 г. было объявлено о запуске нового опытного производства электронных модулей на базе автомата установки SMD-компонентов. Благодаря этому компания сможет выполнять полный технологический цикл монтажа электронных модулей, согласно требованиям стандартов IPC с высоким классом качества. В ближайшее время «Новые платформы» планируют расширить продуктовую линейку для удовлетворения спроса среди компаний из других отраслей российской экономики.