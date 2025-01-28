Минаков Олег
Минаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|CyberArk 17 1
|iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 188 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 1
|CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 1
|Новиков Дмитрий 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.