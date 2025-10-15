ИТ-директором ГК «Интерлизинг» назначен Сергей Захаров

ИТ-департамент ГК «Интерлизинг» возглавил Сергей Захаров, который объединит развитие ИТ-архитектуры, автоматизацию ключевых процессов, внедрение современных клиентских сервисов и обеспечение технологической устойчивости компании.

«В условиях стремительного развития цифровых технологий и растущей роли ИТ в финансовом секторе назначение Сергея Захарова на должность ИТ-директора становится ключевым стратегическим шагом для ГК «Интерлизинг». Его опыт и профессионализм помогут нам автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрять современные цифровые инструменты, способствующие улучшению клиентского сервиса и повышению эффективности. В эпоху цифровой экономики ИТ становится не просто поддержкой, а основой для устойчивого роста и конкурентоспособности в лизинге, где автоматизация процессов, анализ больших данных и интеграция новых платформ открывают новые возможности для бизнеса и клиентов», – сказал Артем Алешкин, генеральный директор ГК «Интерлизинг».

Захаров имеет более чем 25-летний опыт в ИТ-менеджменте, из которых около 10 лет — в финансовом секторе, включая банки, факторинговые и лизинговые компании. Он занимал руководящие позиции в «Тольяттихимбанке», МФК «ЦФР ВИ», группе «Уралсиб» и банке «Национальная факторинговая компания».

«Для меня большая честь стать частью коллектива ГК «Интерлизинг» и возглавить процесс перевода традиционных лизинговых услуг в формат современных цифровых решений. В современном мире цифровые технологии — это не просто инструмент, а фундамент для развития и конкурентоспособности компании. Я намерен использовать все свои профессиональные навыки и накопленный опыт, чтобы обеспечить компании успешное внедрение инноваций, повысить удобство и качество обслуживания клиентов, а также создать условия для устойчивого роста и соответствия требованиям быстро меняющегося рынка», – отметил Сергей Захаров.