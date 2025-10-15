Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-директором ГК «Интерлизинг» назначен Сергей Захаров

ИТ-департамент ГК «Интерлизинг» возглавил Сергей Захаров, который объединит развитие ИТ-архитектуры, автоматизацию ключевых процессов, внедрение современных клиентских сервисов и обеспечение технологической устойчивости компании.

«В условиях стремительного развития цифровых технологий и растущей роли ИТ в финансовом секторе назначение Сергея Захарова на должность ИТ-директора становится ключевым стратегическим шагом для ГК «Интерлизинг». Его опыт и профессионализм помогут нам автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрять современные цифровые инструменты, способствующие улучшению клиентского сервиса и повышению эффективности. В эпоху цифровой экономики ИТ становится не просто поддержкой, а основой для устойчивого роста и конкурентоспособности в лизинге, где автоматизация процессов, анализ больших данных и интеграция новых платформ открывают новые возможности для бизнеса и клиентов», – сказал Артем Алешкин, генеральный директор ГК «Интерлизинг».

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Захаров имеет более чем 25-летний опыт в ИТ-менеджменте, из которых около 10 лет — в финансовом секторе, включая банки, факторинговые и лизинговые компании. Он занимал руководящие позиции в «Тольяттихимбанке», МФК «ЦФР ВИ», группе «Уралсиб» и банке «Национальная факторинговая компания».

«Для меня большая честь стать частью коллектива ГК «Интерлизинг» и возглавить процесс перевода традиционных лизинговых услуг в формат современных цифровых решений. В современном мире цифровые технологии — это не просто инструмент, а фундамент для развития и конкурентоспособности компании. Я намерен использовать все свои профессиональные навыки и накопленный опыт, чтобы обеспечить компании успешное внедрение инноваций, повысить удобство и качество обслуживания клиентов, а также создать условия для устойчивого роста и соответствия требованиям быстро меняющегося рынка», – отметил Сергей Захаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Врут и не краснеют. Российские ИТ-шники массово придумывают липовые резюме, лишь бы взяли на работу

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще