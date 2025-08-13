Начались массовые поставки платформ UserGate E1010, E3010 и F8010

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о начале массовых поставок нового поколения аппаратных платформ UserGate серий Е и F, предназначенных для защиты периметра сети крупных филиалов и организаций, а также дата-центров. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Выход новых аппаратных платформ UserGate E1010 и E3010 в форм-факторе 1U и F8010 в форм-факторе 2U был анонсирован осенью 2024 г. Они предназначены для постепенной замены платформ предыдущего поколения: UserGate E1000, E3000 и F8000. Новые платформы построены на базе производительных CPU семейства AMD EPYC (8, 24 и 96 ядер соответственно) и в первую очередь предназначены для двух продуктов класса NGFW: UserGate NGFW для небольших и средних организаций и филиалов, и UserGate DCFW для защиты ЦОД и сетевого периметра корпораций.

По сравнению с предшественниками платформы E1010 и E3010 получили в два раза больший объем оперативной памяти — 64 ГБ. Производительность UserGate NGFW на базе E1010 в режиме FW L4 на трафике EMIX достигает 43 Гбит/с, на базе E3010 — 95 Гбит/c, а в режиме FW L4 + AppControl + IPS — 5,5 Гбит/с и 13,5 Гбит/с соответственно. Платформы обладают двумя блоками питания с горячей заменой и 4 слотами расширения для сетевых карт (NIC), один из которых в базовой поставке уже содержит карту на 8 портов RJ-45 1 Гбит/с. Такие показатели позволяют использовать их для защиты средних и крупных организаций и филиалов.

Платформа F8010 использует два процессора по 48 ядер и 128 ГБ оперативной памяти. Предварительная производительность UserGate DCFW на базе F8010 в режиме FW L4 на трафике EMIX со 100 000 правил межсетевого экрана при загрузке CPU в 65% составляет 145 Гбит/с, 185 000 CPS и 40 000 000 TCP-сессий. Платформа оснащена двумя блоками питания с горячей заменой и 8 слотами расширения для NIC. В базовой поставке уже вставлена одна карта на 8 портов RJ-45 1 Гбит/с и одна карта с четырьмя портами SFP+ 10 Гбит/с. Такие характеристики позволяют использовать NGFW на базе F8010 в высоконагруженных корпоративных дата-центрах.

Все новые платформы используют для хранения данных SSD NVMe корпоративного класса: показатель MTBF составляет более 5,5 млн часов, TBW — 1700+, DWPD — 1,55. Поддерживаются NIC c восемью портами RJ-45 по 1 Гбит/с, четырьмя портами SFP по 1 Гбит/с, четырьмя портами SFP+ по 10 Гбит/с, двумя портами SFP28 по 25 Гбит/с, двумя портами QSFP по 40 Гбит/с или двумя портами QSFP28 по 100 Гбит/с.

UserGate E1010, E3010 и F8010 уже внесены в реестры Минпромторга России (ПП 719 и ПП 878). ПАК на базе этих платформ с ПО UserGate NGFW и UserGate DCFW включены в область действия сертификата ФСТЭК России.

«Выпуск новых платформ серий E и F — продолжение нашей стратегии по планомерной замене платформ предыдущего поколения на новые. При этом процесс вывода платформ будет плавным и растянутым во времени, что позволит заказчикам заранее спланировать возможное обновление. Кроме того, именно E1010, E3010 и F8010 за счет своей высокой производительности выступают базовыми платформами для нашего нового NGFW корпоративного класса — UserGate Data Center Firewall (DCFW), так как могут в полной мере обеспечить работу векторного межсетевого экрана с 130 000 правил», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию NGFW в компании UserGate.

Массовые поставки аппаратных платформ UserGate E1010, E3010 и F8010 начинаются с 12 августа 2025 г. Заказчики могут приобрести продукты на их основе у компаний-партнеров UserGate.