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Моршнев Константин


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Константин Моршнев: Эволюция без ломки — тренд развития Parser 1
25.02.2021 Константин Моршнев — о новой версии языка программирования Parser 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Моршнев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 177 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 854 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 93 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 291 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2672 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11148 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49320 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5027 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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