CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером

Компания Turbine порадовала поклонников Lord of the Rings Online выпуском трейлера к дополнению Mines of Moria. Сделан он в CGI и показывает фрагменты сражений Братства кольца против мрачных обитателей Мории, включая самого Балрога. Кроме того, игроки могут оценить новый концепт арт.Напомним, Mines of Moria — первый

В EVE Online будет использоваться лучшая система анимации pheme для создания анимированных аватаров в EVE Online. Этот движок является одним из лучших для создания реалистичной 3D анимации и позволяет выводить картинку, практически не уступающую по качеству CGI роликам. Оценить возможности технологии можно по роликам на youtube или, скачав видео с официального сайта. Как это будет выглядеть в EVE Online, демонстрировалось в этом нашумевшем год наз