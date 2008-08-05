CGI Common Gateway Interface общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером
|05.08.2008
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Официальный трейлер Mines of Moria
Компания Turbine порадовала поклонников Lord of the Rings Online выпуском трейлера к дополнению Mines of Moria. Сделан он в CGI и показывает фрагменты сражений Братства кольца против мрачных обитателей Мории, включая самого Балрога. Кроме того, игроки могут оценить новый концепт арт.Напомним, Mines of Moria — первый
|22.02.2008
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В EVE Online будет использоваться лучшая система анимации
pheme для создания анимированных аватаров в EVE Online. Этот движок является одним из лучших для создания реалистичной 3D анимации и позволяет выводить картинку, практически не уступающую по качеству CGI роликам. Оценить возможности технологии можно по роликам на youtube или, скачав видео с официального сайта. Как это будет выглядеть в EVE Online, демонстрировалось в этом нашумевшем год наз
|22.09.2006
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Дик Парсонс: Facebook не стоит миллиард
Глава медиа-гиганта Time Warner Дик Парсонс (Dick Parsons) назвал интернет-проекты href="//www.cnews.ru/cgi-bin/redirect.cgi?http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube и Facebook сильно переоцененными. "Медиакомпаниям, которые хотят приобрести YouTube и Facebook, нужно «иметь большую
|23.09.2005
|AOL сменила поставщика антишпионских программ
|28.07.2004
|Чистая прибыль TeliaSonera увеличилась на 6,8%
|26.07.2004
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Telstra усовершенствует CDMA-сеть
емкость CDMA-сети и ввести в крупнейших городах страны услуги высокоскоростного обмена данными стандарта CDMA2000 1xEV-DO. Будет использовано оборудование, произведенное компанией href=//www.cnews.ru/cgi-bin/redirect.cgi?http://www.nortel.com target=_blank>Nortel Networks. Эта канадская фирма поставляла Telstra сеть CDMA в 2000 г. и дополнительное оборудование - CDMA2000 1X - в 2002
|14.05.2002
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Федеральное правительство Канады развивает свою систему управления
ящее время в 33 различных правительственных организациях уже используется более 35,000 лицензий на системы управления документами и записями фирмы Hummingbird. Партнером Hummingbird является компания CGI Group, специализирущаяся в области внедрения решений по управлению документами и построению заказных решений для клиентов во всем мире. CGI Group обеспечивает поддержку программы пра
|28.02.2002
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В языке CGI-программирования РНР обнаружены серьезные ошибки
предили о семи опасных системных уязвимостях, обнаруженных в серверном приложении популярного языка CGI-программирования PHP. Одна из проблем связана с тем, как PHP обрабатывает POST-запросы, п
|22.02.2001
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CGI приобретет IMRglobal за акции стоимостью $438 млн.
Канадская группа CGI Group Inc. cообщила в среду о намерении приобрести американскую IMRglobal. Обе компании работают в сфере поставки компьютерных систем и услуг для финансовых организаций, учреждений здравоох
CGI и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Путин Владимир 3171 3
|Касперский Евгений 323 2
|Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
|Мельникова Анастасия 372 2
|Хасис Лев 105 1
|Назаров Владимир 17 1
|Мелких Александр 2 1
|Стенников Алексей 4 1
|Максимов Никита 1 1
|Дорфман Антон 5 1
|Курнаков Иван 2 1
|Чернышов Кирилл 1 1
|Сухих Ян 6 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Константинов Константин 31 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Горшков Александр 15 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Галстян Эрик 8 1
|Колесников Павел 5 1
|Ledger Heath - Леджер Хит 2 1
|Зигуля Юрий 16 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Водясов Алексей 222 1
|Байкалов Олег 2 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Майзенберг Филипп 5 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Gibson Ed - Гибсон Эд 3 1
|Кузьмин Никита 3 1
|Родионов Михаил 45 1
|Soros George - Сорос Джордж 50 1
|Мирахмедов Абдумалик 1 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Cameron Jamie - Кэмерон Джейми 1 1
|Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Markets&Markets Research 112 1
|University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
|UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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