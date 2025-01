CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером

Официальный трейлер Mines of Moria Компания Turbine порадовала поклонников Lord of the Rings Online выпуском трейлера к дополнению Mines of Moria. Сделан он в CGI и показывает фрагменты сражений Братства кольца против мрачных обитателей Мории, включая самого Балрога. Кроме того, игроки могут оценить новый концепт арт.Напомним, Mines of Moria — первый