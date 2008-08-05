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Индексная книга (каталог) CNews*
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CGI Common Gateway Interface общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером

CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером


05.08.2008 Официальный трейлер Mines of Moria

Компания Turbine порадовала поклонников Lord of the Rings Online выпуском трейлера к дополнению Mines of Moria. Сделан он в CGI и показывает фрагменты сражений Братства кольца против мрачных обитателей Мории, включая самого Балрога. Кроме того, игроки могут оценить новый концепт арт.Напомним, Mines of Moria — первый
22.02.2008 В EVE Online будет использоваться лучшая система анимации

pheme для создания анимированных аватаров в EVE Online. Этот движок является одним из лучших для создания реалистичной 3D анимации и позволяет выводить картинку, практически не уступающую по качеству CGI роликам. Оценить возможности технологии можно по роликам на youtube или, скачав видео с официального сайта. Как это будет выглядеть в EVE Online, демонстрировалось в этом нашумевшем год наз
22.09.2006 Дик Парсонс: Facebook не стоит миллиард

Глава медиа-гиганта Time Warner Дик Парсонс (Dick Parsons) назвал интернет-проекты href="//www.cnews.ru/cgi-bin/redirect.cgi?http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube и Facebook сильно переоцененными. "Медиакомпаниям, которые хотят приобрести YouTube и Facebook, нужно «иметь большую

23.09.2005 AOL сменила поставщика антишпионских программ
28.07.2004 Чистая прибыль TeliaSonera увеличилась на 6,8%
26.07.2004 Telstra усовершенствует CDMA-сеть

емкость CDMA-сети и ввести в крупнейших городах страны услуги высокоскоростного обмена данными стандарта CDMA2000 1xEV-DO. Будет использовано оборудование, произведенное компанией href=//www.cnews.ru/cgi-bin/redirect.cgi?http://www.nortel.com target=_blank>Nortel Networks. Эта канадская фирма поставляла Telstra сеть CDMA в 2000 г. и дополнительное оборудование - CDMA2000 1X - в 2002

14.05.2002 Федеральное правительство Канады развивает свою систему управления

ящее время в 33 различных правительственных организациях уже используется более 35,000 лицензий на системы управления документами и записями фирмы Hummingbird. Партнером Hummingbird является компания CGI Group, специализирущаяся в области внедрения решений по управлению документами и построению заказных решений для клиентов во всем мире. CGI Group обеспечивает поддержку программы пра
28.02.2002 В языке CGI-программирования РНР обнаружены серьезные ошибки

предили о семи опасных системных уязвимостях, обнаруженных в серверном приложении популярного языка CGI-программирования PHP. Одна из проблем связана с тем, как PHP обрабатывает POST-запросы, п
22.02.2001 CGI приобретет IMRglobal за акции стоимостью $438 млн.

Канадская группа CGI Group Inc. cообщила в среду о намерении приобрести американскую IMRglobal. Обе компании работают в сфере поставки компьютерных систем и услуг для финансовых организаций, учреждений здравоох

Публикаций - 93, упоминаний - 95

CGI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 10
Cisco Systems 5114 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Accenture plc 682 5
D-Link - Д-Линк Трейд 361 5
Intel Corporation 12197 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 4
Verisign 357 4
CGI Group 10 4
AltaVista Search Engine 197 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 4
Oracle Siebel Systems 507 4
Oracle Corporation 6688 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 3
Google LLC 11775 3
Yahoo! 3697 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
HP Inc. 5685 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
МегаФон 8805 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 2
Google - Keyhole 34 2
8213 2
AOL Inc 1593 2
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 2
Funcom 105 2
Орбита 292 2
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 24 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Schneider Electric 575 1
O.Vision 6 1
Nvidia Corp 3487 1
Unsplash 764 5
eBay Inc 1619 3
Visa International 1949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Honda Motor Company 234 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 2
Promo.ru 37 2
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
AltaIR Capital 14 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
American Express - Amex 328 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
JCB International 144 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Bombardier Inc 25 1
Bombardier Aerospace 4 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Почта России ПАО 2112 1
Евросеть 1404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Правительство Канады 52 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
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