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CGI Group

CGI Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно 1
14.03.2018 Как высокие технологии строят новые железные дороги 1
13.10.2016 Dell EMC расширит поддержку продуктов Microsoft 1
28.10.2013 Как правительство США провалило запуск портала медстраховок за $400 млн 1
04.10.2013 Чиновники США заплатили HP $100 млн. за электронную идентификацию 1
09.06.2013 Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса 1
04.06.2012 Крупнейший системный интегратор Европы продан канадцам 1
06.10.2010 Bombardier Aerospace подписала аутсорсинговый контракт с CGI 1
26.04.2004 ИТ-аутсорсинг: где точки роста? 1
13.04.2004 Рынок ИТ-услуг набирает обороты 1
14.05.2002 Федеральное правительство Канады развивает свою систему управления 1
22.02.2001 CGI приобретет IMRglobal за акции стоимостью $438 млн. 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

CGI Group и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 719 4
Dell EMC 5180 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 2
NTT Data - Dell Services - Perot Systems 23 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Capgemini Consulting 131 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
CSC - Corporation 72 2
IBM Global Services 130 2
Unisys - Unify Square 118 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 1
DXC Technology - XChanging 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Booz Allen Hamilton 36 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - RedPrairie 4 1
Google - Viewdle 8 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
Kayak 29 1
Samsung Electronics 11065 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Lenovo Motorola 3566 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Hitachi Rail Europe 3 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
CIBC - Canadian Imperial Bank of Commerce - Banque canadienne impériale de commerce - CIBC Capital Partners 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Blackstone Group 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Bombardier Inc 27 1
Bombardier Aerospace 4 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Lockheed Martin 777 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правительство Канады 51 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 106 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
BPO - Business Processes Outsourcing - Аутсорсинг бизнес-процессов 30 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
OpenText - Hummingbird RM - Hummingbird Record Management 4 1
FreePik 1841 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
IBM Kenexa 7 1
Equinix - Terremark Infinistructure - Terremark digitalOps - Terremark Enterprise Cloud 10 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
SAP Ariba 309 1
Microsoft Azure Backup 10 1
Google Shopping - Google Покупки 17 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
Google QuickOffice 53 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Грановский Олег 21 1
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
Park Todd - Парк Тодд 3 1
Zients Jeffrey - Зинтс Джеффри 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Чаркин Евгений 317 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Макаров Валентин 251 1
Аитов Тимур 197 1
Егоров Александр 88 1
Яхина Ирина 40 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Скачков Юрий 52 1
Ершова Элеонора 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Канада 5082 7
Европа 24964 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Франция - Французская Республика 8177 3
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Европа Западная 1496 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Украина 7928 1
США - Калифорния 4829 1
Нидерланды 3746 1
Япония - Токио 1020 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Япония - Осака 145 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Английский язык 7030 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Aberdeen Group 53 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Ignite 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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