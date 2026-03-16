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CGI Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.03.2026
|Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно 1
|14.03.2018
|Как высокие технологии строят новые железные дороги 1
|13.10.2016
|Dell EMC расширит поддержку продуктов Microsoft 1
|28.10.2013
|Как правительство США провалило запуск портала медстраховок за $400 млн 1
|04.10.2013
|Чиновники США заплатили HP $100 млн. за электронную идентификацию 1
|09.06.2013
|Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса 1
|04.06.2012
|Крупнейший системный интегратор Европы продан канадцам 1
|06.10.2010
|Bombardier Aerospace подписала аутсорсинговый контракт с CGI 1
|26.04.2004
|ИТ-аутсорсинг: где точки роста? 1
|13.04.2004
|Рынок ИТ-услуг набирает обороты 1
|14.05.2002
|Федеральное правительство Канады развивает свою систему управления 1
|22.02.2001
|CGI приобретет IMRglobal за акции стоимостью $438 млн. 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
CGI Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|Демократическая политическая партия США 122 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.