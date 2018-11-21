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Яхина Ирина


21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 2
28.06.2018 Чем дальше – тем интереснее: технологические тренды в контексте цифровой трансформации 2
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается 1
27.04.2018 Бизнес поголовно встраивается в цифровую среду – исследование IDG 2
17.04.2018 Стоимость умных городов к 2025 году превысит $2 трлн 2
09.04.2018 Тотальное распространение: 5 направлений, в которых интернет вещей нужен уже сегодня 1
28.03.2018 В России нарастает дефицит кадров по ИИ, большим данным и машинному обучению 2
14.03.2018 Как высокие технологии строят новые железные дороги 1
14.11.2017 Вендоры против WannaCry: как не потерять данные 2
23.10.2017 Технологии для тела: 5 ИТ-трендов в области медицины 1
20.07.2017 Эксперты: грядет новый этап эволюции систем хранения данных 1
28.02.2017 В 2017 г. число устройств интернета вещей превысит население Земли 2
22.02.2017 Чтобы выжить, бизнесы должны угадывать желания клиентов по массивам данных 2
14.02.2017 К цифровой трансформации «низы» подталкивает организационный хаос 1
09.02.2017 Расходы на облачную инфраструктуру в 2017 г. вырастут на 18,2% 1
31.01.2017 У инвесторов взрывной рост интереса к интернету вещей 2
29.11.2016 Директорам по данным обещан скорый и бурный карьерный рост 5
18.11.2016 Аналитики: Brexit и победа Трампа способствуют росту ИТ-рынка 3
08.11.2016 Аналитики предрекли закат мобильных приложений 5
28.10.2016 Футурологи ставят на развитие искусственного интеллекта и «умных» вещей 3
04.10.2016 Fibre Channel как будущее сетей хранения данных 2
29.06.2016 МТТ модернизировала АПК своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems 1
24.06.2016 Флеш-СХД выгоняют «жесткие диски» с рынка 2
16.06.2016 Marks & Spencer вдвое снизил расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры после миграции на флеш-СХД 3
15.06.2016 Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине 1
06.06.2016 «Межрегиональный Транзиттелеком» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения Hitachi Unified Storage VM 1
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество 1
12.05.2016 Облака защитят интернет вещей 3
21.04.2016 Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности 1
15.04.2016 СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi 1
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий 1
18.03.2016 Интернет вещей даст новую жизнь PaaS 1
04.03.2016 Цифровая революция запустила эволюцию ИТ-директоров: влияние первых трех инноваций 2
02.03.2016 Новое слово в аналитике больших данных – гиперконвергентная инфраструктура 7
18.02.2016 Новые карьерные возможности в ИТ: Спрос на «информационных директоров» вырос за год в 2,5 раза 1
21.01.2016 Ирина Яхина: Как интернет вещей изменит подход к управлению предприятиями 1
20.01.2016 Конвергентные решения, флэш и гибридные облака в 2016 г. ждет взрывной рост 2
25.12.2015 Облачные сервисы для хранения данных: задачи и их решение 2
24.12.2015 Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели 11
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы 1

Публикаций - 40, упоминаний - 86

Яхина Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HDS - Hitachi Data Systems 291 30
Hitachi 477 15
Hitachi Vantara 100 10
Pentaho 51 5
SAP SE 3220 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Brocade Communications Systems 143 3
Инфосистемы Джет 675 2
Ланит ГК 1160 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Intel Corporation 4204 2
CleverDATA 54 2
VMware 1830 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Hitachi Insight Group 8 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Jive Software 19 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Google LLC 7177 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Онланта 75 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Tencent 93 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Крок 1221 1
Parallels Holdings 472 1
Veritas Technologies 75 1
Oracle Corporation 3363 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBM 3557 1
Commvault 148 1
Facebook 3768 1
Alibaba Group 298 1
Jabil - Джейбил 14 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Brother 116 1
General Electric - Дженерал электрик 122 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Hitachi Lumada 20 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Caterpillar 33 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Аэрофлот 493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Marks & Spencer 11 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 2 1
Uber 257 1
IKEA - ИКЕА 82 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
BMW 252 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Геобанк КБ 30 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Сбербанк Лизинг 23 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Банк Зенит 132 1
Альфа-Банк 1127 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Правительство Москвы 653 1
Президент США 105 1
Электронная Москва АО 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
Умные платформы 500 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 148 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 186 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 215 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
WORM - Write Once Read Many - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 17 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
B2S - Business to service - Бизнес для сервисных компаний 4 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft Azure 1171 2
Pokémon Go 45 1
Baidu 179 1
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Apache Cassandra 31 1
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 1
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 8 1
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 4 1
TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 2 1
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive 6 1
Hitachi HSP - Hitachi Hyper Scale-Out Platform 3 1
Крок Live - многофункциональная деловая соцсеть 2 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Google Home - Умная колонка 37 1
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Apache Hadoop 339 1
Apache Spark 63 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Linux OS 4276 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Казем Алексей 2 2
Виноградова Анна 2 2
Скоробогатов Александр 5 2
Квашук Сергей 13 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Панченко Иван 43 2
Реймер Денис 49 2
Терентьев Алексей 12 2
Кишова Алина 4 1
Никифоров Алексей 16 1
Скачков Юрий 50 1
Андрианов Максим 6 1
Тризна Антон 1 1
Васильев Дмитрий 40 1
Валеев Рафаэль 9 1
Виноградов Алексей 3 1
Рыляков Пётр 1 1
Рубцова Ольга 32 1
Калуга Алексей 1 1
Яклаков Денис 10 1
Греф Герман 205 1
Агузумцян Ара 19 1
Меньшов Кирилл 72 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Скворцова Вероника 51 1
Паршиков Сергей 10 1
Клочков Алексей 25 1
Прохоров Александр 86 1
Сабынин Андрей 23 1
Кучугин Илья 41 1
Бычков Александр 39 1
Сотин Денис 103 1
Пегасов Сергей 52 1
Чаркин Евгений 182 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 23
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Европа 3788 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Северная Америка 1416 4
Европа Западная 618 3
США - Орландо 46 3
Ближний Восток 1479 2
Африка 1499 2
Украина 3398 2
Нидерланды 981 2
Япония 2811 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Индия - Республика 2181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Германия - Гамбург 56 1
США - Пенсильвания 56 1
Украина - Киев 476 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Чили - Сантьяго 8 1
Россия - Тверь 328 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Дания - Копенгаген 41 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Швеция - Королевство 764 1
Норвегия - Королевство 434 1
Дания - Королевство 371 1
Ирландия - Республика 365 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Япония - Токио 291 1
Латинская Америка 726 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
IDG - International Data Group 20 1
Gartner 2197 10
IDC - International Data Corporation 2729 9
451 Research Group 44 1
Frost & Sullivan 101 1
Forbes Insights 14 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770213, в очереди разбора - 673895.
Создано именных указателей - 46354.
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