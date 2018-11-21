Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яхина Ирина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 86
Яхина Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казем Алексей 2 2
|Виноградова Анна 2 2
|Скоробогатов Александр 5 2
|Квашук Сергей 13 2
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
|Панченко Иван 43 2
|Реймер Денис 49 2
|Терентьев Алексей 12 2
|Кишова Алина 4 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Скачков Юрий 50 1
|Андрианов Максим 6 1
|Тризна Антон 1 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Валеев Рафаэль 9 1
|Виноградов Алексей 3 1
|Рыляков Пётр 1 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Калуга Алексей 1 1
|Яклаков Денис 10 1
|Греф Герман 205 1
|Агузумцян Ара 19 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Клочков Алексей 25 1
|Прохоров Александр 86 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Кучугин Илья 41 1
|Бычков Александр 39 1
|Сотин Денис 103 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Чаркин Евгений 182 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Gartner 2197 10
|IDC - International Data Corporation 2729 9
|451 Research Group 44 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Forbes Insights 14 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770213, в очереди разбора - 673895.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770213, в очереди разбора - 673895.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru