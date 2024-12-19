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Литвинов Егор



19.12.2024 Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro 1
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1
01.10.2024 Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован 1
21.08.2024 YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Литвинов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Broadcom - VMware 2359 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5277 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Dropbox 498 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
SAS Institute 971 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Brocade Communications Systems 241 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
HPE Scality 10 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Uber 330 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
NAND flash memory - флеш-память 626 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 172 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
HPE 3PAR 102 1
HPE Store More Guarantee 3 1
Brocade SAN Fabric 7 1
InterSystems Cache 132 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Виноградова Анна 4 1
Яхина Ирина 40 1
Терентьев Алексей 23 1
Никифоров Алексей 16 1
Платонов Сергей 13 1
Шумилин Александр 8 1
Скоробогатов Александр 6 1
Юдин Сергей 3 1
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 1
Квашук Сергей 14 1
Казем Алексей 3 1
Варников Роман 8 1
Варламов Николай 5 1
Капустян Антон 1 1
Умнов Николай 9 1
Гупанов Андрей 1 1
Иванов Василий 4 1
Гавриленко Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Китай - Тайвань 3984 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Беларусь - Минск 631 1
Европа 21767 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
FT - Financial Times 1220 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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