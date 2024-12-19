Литвинов Егор
Литвинов Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|Фаберлик - Faberlic 93 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
|Uber 330 1
|Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
|ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
|Виноградова Анна 4 1
|Яхина Ирина 40 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Платонов Сергей 13 1
|Шумилин Александр 8 1
|Скоробогатов Александр 6 1
|Юдин Сергей 3 1
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 1
|Квашук Сергей 14 1
|Казем Алексей 3 1
|Варников Роман 8 1
|Варламов Николай 5 1
|Капустян Антон 1 1
|Умнов Николай 9 1
|Гупанов Андрей 1 1
|Иванов Василий 4 1
|Гавриленко Александр 16 1
|FT - Financial Times 1220 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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