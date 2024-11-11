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Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений

Технологическая компания, лидер разработки и производства вычислительных платформ Yadro и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость системы хранения данных Tatlin.Unified и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Благодаря этому российские компании впервые получили возможность организовать контейнерную среду с подключенным Persistent Storage через интерфейс CSI на основе реестровых решений. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Сегодня постоянное хранилище Persistent Storage возможно подключить к Kubernetes только извне по интерфейсу CSI. Tatlin.Unified — единственная на данный момент российская СХД, для которой разработан CSI драйвер. Платформа контейнеризации Nova стала первым решением, которое успешно прошло тестирование на совместимость с этой функциональностью.

Tatlin.Unified позволяет отказаться от использования программных Open Source решений и перейти на качественно новый уровень в части производительности и гарантированности предоставляемых характеристик платформы хранения, необходимых для решения задач бизнеса.

Развертывание CSI происходит автоматически с помощью HELM-чарта, подключение к хранилищу Tatlin.Unified — по протоколу iSCSI. Также есть возможность статического и динамического создания Persistent Volumes для хранения данных.

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«Мы постоянно работаем над развитием системы хранения данных Tatlin.Unified , учитывая запросы наших заказчиков, а также следим за мировыми трендами. Tatlin.Unified стала первой отечественной СХД, для которой разработан CSI драйвер. Благодаря совместной работе с Orion soft мы можем предложить достойную альтернативу иностранным системам для решения задач хранения данных в контейнерных средах, а также замену OpenSource решениям, таким как Longhorn или Linstore. При этом наша главная цель — обеспечение стабильности ИТ-инфраструктуры за счет надежности и производительности решений, а также гарантия поддержки клиентов на всех этапах и развитие совместных партнерских решений», — сказал Егор Литвинов, руководитель продуктового направления систем хранения данных Tatlin компании Yadro.

«Совместимость Tatlin.Unified и Nova — непосредственный результат технологического партнерства между Yadro и Orion soft. Наш подход основан на глубокой интеграции между программной и аппаратной средами для предоставления комплексных инфраструктурных платформ нашим заказчикам. Если ранее мы строили решения с продуктами Yadro на базе защищенной среды виртуализации zVirt, то сейчас впервые расширяем наш с коллегами портфель продуктовых интеграций решением на базе контейнерной платформы Nova», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

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