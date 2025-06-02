Yadro представила первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.AFA

Компания Yadro объявила о выходе первой на российском рынке All-Flash системы хранения данных Yadro.AFA с end-to-end NVMe-архитектурой – от накопителей до протоколов доступа. Система уже проходит серии внутренних нагрузочных испытаний и станет доступна для тестирования в прикладных сценариях у заказчиков в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители Yadro.

Yadro.AFA — это система хранения данных старшего уровня с рекордной производительностью, высокой надежностью и отказоустойчивостью для решения самых амбициозных и требовательных задач настоящего и будущего. Продукт, полностью разработанный инженерами Yadro и произведенный в России, ориентирован на крупные организации с повышенными требованиями к скорости, надёжности и масштабируемости ИТ-инфраструктуры. Решение эффективно справляется с самыми ресурсоемкими задачами – от поддержки критически важных и высоконагруженных приложений и баз данных, до обслуживания таких перспективных нагрузок, как машинное обучение и ИИ.

Новый флагман линейки Tatlin разработан на базе собственной модульной аппаратной платформы Yadro Tatlin.X и демонстрирует высокую производительность: до двух млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и пропускную способность 50 ГБ/с. Такая эффективность достигается благодаря использованию современных технологий в платформе Yadro Tatlin.X: мощнейших процессоров, PCIe Gen 5, кеш-памяти объемом не менее 1,5 ТБ DDR5. Система объединяет два контроллера хранения и 24 NVMe-накопителя в 2U форм-факторе. Планируется возможность расширения дисковой емкости за счет добавления до двух интеллектуальных дисковых модулей S24N с 24 накопителями NVMe.

Важная особенность Tatlin.AFA – поддержка протокола NVMe-over-Fabrics, который позволяет раскрыть потенциал флеш-накопителей и обеспечивает максимально эффективный доступ к данным и до 50% прирост производительности в типовых сценариях работы с высоконагруженными базами данных, аналитическими системами и многопользовательскими приложениями.

Система обеспечивает самый высокий уровень надежности. Наряду с уже известными и зарекомендовавшими себя на рынке технологиями Yadro – такими как режим работы контроллеров хранения Symmetric Active-Active, резервирование ключевых компонентов и оригинальная технология защиты данных T-RAID, гарантирующая бесперебойную работу и сохранность информации даже при одновременном выходе из строя до восьми накопителей – системы Tatlin.AFA предлагают дополнительные степени защиты. Среди них можно выделить, например, дублирование аккумуляторных батарей, каждая из которых способна обслуживать весь объем кеша в случае сбоя, и резервирование системных накопителей в контроллерах.

Встроенная компрессия на лету с аппаратным ускорением эффективно оптимизирует использование хранилища без ощутимого снижения производительности. Также обновлённая версия T-RAID, позволяющая использовать схемы защиты до 14+2, обеспечивает высокую полезную ёмкость при гарантированной надёжности.

«Tatlin.AFA — это результат всего накопленного практического опыта Yadro в сфере разработки высокопроизводительных СХД. Мы создавали продукт, который поможет бизнесу не просто работать с данными, а уверенно расти и масштабироваться в условиях возрастающих требований и цифровой трансформации. В систему заложены самые современные технологии, чтобы обеспечивать надежную работу в самыми ресурсоемкими нагрузками. Tatlin.AFA станет оптимальным выбором для цифровых платформ, финансового и промышленного сектора, государственных организаций и всех компаний с потребностью в высокопроизводительной ИТ-инфраструктуре», — сказал Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin Yadro.