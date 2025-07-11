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Юдин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Юдин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шумилин Александр 8 2
|Варламов Николай 5 2
|Платонов Сергей 13 2
|Варников Роман 8 2
|Литвинов Егор 10 1
|Рощин Вадим 1 1
|Капустян Антон 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150778 3
|Китай - Тайвань 4066 1
|FT - Financial Times 1239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
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