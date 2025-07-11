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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юдин Сергей


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 ФСТЭК России сертифицировала процесс безопасной разработки ОС «Аврора» и «Аврора Центр» 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 2
01.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
22.11.2018 «Первый БИТ» помог «Барьеру» увеличить прибыль на 7% с помощью QlikView 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Юдин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 175 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 2
HPE Scality 10 1
SAS Institute 1006 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 561 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Broadcom - VMware 2416 1
Microsoft Corporation 24936 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 849 1
Фаберлик - Faberlic 94 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1086 2
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 55 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5930 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1033 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 218 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3351 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9755 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 279 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4174 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14014 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 383 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30860 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 535 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25121 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 184 1
Интерконнект 87 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2676 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2113 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4206 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7659 1
Оповещение и уведомление - Notification 4996 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 422 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6016 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8485 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 626 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 44 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 692 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7822 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11519 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7001 1
NAND flash memory - флеш-память 628 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 180 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 251 1
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
Microsoft Windows 16012 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Linux OS 10348 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Qlik Qlikview 117 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
NVision Барьер 686 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 50 1
HPE Store More Guarantee 3 1
HPE 3PAR 102 1
InterSystems Cache 134 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 79 1
Шумилин Александр 8 2
Варламов Николай 5 2
Платонов Сергей 13 2
Варников Роман 8 2
Литвинов Егор 10 1
Рощин Вадим 1 1
Капустян Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 3
Китай - Тайвань 4066 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5086 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9368 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5303 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1288 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2442 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 323 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11366 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
FT - Financial Times 1239 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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