Терентьев Алексей


СОБЫТИЯ


04.02.2026 «Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп» 1
10.12.2020 Автоматизация рабочих процессов 1
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 1
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств 1
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 2
17.08.2017 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов 1
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество 1
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий 1
09.11.2015 «Астерос» создал платформенную инфраструктуру в «Акрихин» 1
31.10.2005 В Verysell назначен вице-президент по продажам 1
04.04.2005 В "Verysell Проекты" назначен новый начальник отдела маркетинга 1
02.03.2005 Verysell превратился в интегратора 1
18.12.2003 Verysell освободил С.Преснякова от обязанностей управляющего партнера 1
25.02.2003 В Verysell произошли кадровые изменения 1
18.11.2002 Алексей Терентьев назначен генеральным директором Verysell Telecom 1
28.05.2002 DPI Computers будет продвигать продукцию Philips 1
19.09.2001 Победитель IT BOSS OPEN'2001 определен 1
16.08.2001 Группа DPI представила свою новую структуру 1
14.08.2001 Компании Microtek и DPI объявили о подписании дистрибуторского соглашения 1
06.03.2001 Компания DPI сообщила о результатах работы в 2000 году 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Терентьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 7
Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 5
SAP SE 5457 5
Xerox - The Haloid Company 1156 5
Apple Inc 12720 4
Hitachi - Хитачи 1481 4
Brocade Communications Systems 244 3
Agfa Gevaert 68 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
Wacom 142 2
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 2
Технопром Инновационная корпорация 46 2
Авикомп сервисез - Avicomp 41 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 2
Barco Display Systems 53 2
LaCie 74 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 2
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 2
Microtek 51 2
Ланит - DPI Computers 19 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 2
Т-Платформы - T-Platforms 400 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 99 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 660 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
АТК Консультационная группа 53 1
3Keys GmbH 6 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
Болид НВП - Bolid 93 1
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 4 1
Prophix Software 12 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 3
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
ВТБ Страхование 61 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
Uber 340 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 146 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 16 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Volvo - Вольво Независимость 2 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 1
InCity - Модный континент 14 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
Почта России ПАО 2263 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 1
Adidas - Адидас 167 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1145 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1131 1
ПСБ - Промсвязьбанк 910 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 138 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 205 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 278 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 756 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 757 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1377 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8143 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Маркировка - Marking 1235 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 628 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 310 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2066 1
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 2
Xerox AltaLink 18 2
Xerox ConnectKey 41 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 2
Xerox VersaLink 25 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Ковчег - система резервного копирования 45 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 1
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 1
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 1
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Brocade CNA - серия адаптеров 1 1
Brocade HyperEdge 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Xerox DocuShare 20 1
WSO2 EI - WSO2 Enterprise Integrator Documentation 1 1
TeleCore DataBox 1 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Huawei AppGallery 326 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1236 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Яхина Ирина 40 2
Скоробогатов Александр 6 2
Краснов Михаил 86 2
Пересторонин Юрий 10 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Квашук Сергей 14 2
Виноградова Анна 5 2
Казем Алексей 3 2
Ершова Светлана 9 2
Умнов Николай 9 2
Куканов Алексей 14 1
Никифоров Алексей 16 1
Борисов Александр 39 1
Сушин Александр 6 1
Малышев Алексей 9 1
Тюренков Алексей 6 1
Панков Андрей 18 1
Селиванов Юрий 5 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Васильев Владимир 39 1
Громов Владимир 14 1
Ровенский Олег 2 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Чайка Сергей 1 1
Вилков Сергей 3 1
Портнягин Сергей 5 1
Ситников Сергей 79 1
Филиппов Андрей 6 1
Волис Григорий 7 1
Григорян Гагик 8 1
Строевская Жанна 3 1
Самойлова Елена 10 1
Петухова Елена 3 1
Фёдорова Мария 4 1
Черников Алексей 53 1
Рабинович Борис 8 1
Лялин Степан 2 1
Богатырев Евгений 3 1
Краснопольский Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 1
Польша - Республика 2004 1
Индия - Bharat 5726 1
Европа Восточная 3124 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Дания - Копенгаген 155 1
Венгрия 849 1
Нидерланды - Амстердам 623 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Антиимпортозамещение 6 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
Hitachi Innovation Day 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
