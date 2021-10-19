Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP ATT SAP Advanced Track and Trace
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 38
SAP ATT и организации, системы, технологии, персоны:
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
|Федеральное казначейство России 1933 1
|Петунин Алексей 58 5
|Пересторонин Юрий 10 3
|Корниенко Михаил 25 3
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
|Лялин Степан 2 2
|Митюшкин Дмитрий 2 2
|Rueckert Tanja - Рюкерт Таня 4 2
|Кузнецов Павел 40 2
|Терентьев Алексей 25 2
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Алексеев Виталий 1 1
|Щитов Валентин 5 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Шабанова Яна 5 1
|Медведева Светлана 5 1
|Есман Сергей 3 1
|Городецкая Наталья 2 1
|Трапков Владимир 1 1
|Ли Андрей 5 1
|Гориславец Ольга 1 1
|Филатов Андрей 116 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Григорьева Мария 25 1
|Пинкус Александр 2 1
|Иванов Константин 28 1
|Некрасов Михаил 2 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.