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SAP ATT SAP Advanced Track and Trace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 2
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 2
17.12.2020 BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP 2
15.12.2020 «Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP 2
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 3
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств 3
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств 3
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 2
15.08.2019 SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака» 4
05.10.2018 «Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 3
16.04.2018 Atos представила решения для бизнеса на форуме SAP 1
23.11.2017 27 международных компаний присоединились к программе SAP по развитию блокчейн 2
13.07.2017 SAP представила новые IoT-сервисы на конференции SAP Leonardo Live 2

Публикаций - 19, упоминаний - 38

SAP ATT и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5561 17
SAP CIS - САП СНГ 867 9
3Keys GmbH 6 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 4
Accenture plc 711 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 259 2
Biocad - Биокад 94 2
Novardis - Новардис Консалтинг 68 2
SAP Академический центр компетенции 21 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
SAP Services CIS 13 1
Masterdata - Мастердата 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1600 1
WSO2 20 1
Apple Inc 13031 1
Intel Corporation 12750 1
9426 1
Oracle Corporation 7042 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 259 1
McKinsey & Company Int 289 1
Deutsche Telekom 953 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Qualtrics 25 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 1
HEC 26 1
Teradata - Терадата 224 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 33 1
TeamIdea - Тимидея Групп 25 1
Utrace - Ютрейс - Ютрэйс 55 1
OpenText 227 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 64 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1044 4
Магнит Косметик - М.Косметик 46 2
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 49 2
Русполимет ПАО 11 1
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
Полимер Системс 1 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
Связной ГК 1396 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 264 1
GFG - Lamoda - Купишуз 214 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 308 1
Русагро Группа Компаний 362 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 21 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
Федеральное казначейство России 1933 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 12
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1331 11
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 743 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2839 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7692 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35515 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23987 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2623 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10502 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13767 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17848 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7756 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3312 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 599 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 531 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 346 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 968 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1616 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4818 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12854 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 479 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6106 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4146 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12752 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 731 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 483 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 894 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 578 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 5
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 98 5
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 3
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 25 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 244 3
SAP S/4HANA Finance 17 3
SAP S/4HANA Retail 6 3
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 224 2
SAP Leonardo 41 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
SAP Track and Trace by Atos 1 1
SAP Digital Manufacturing Cloud - SAP Digital Manufacturing Insights 4 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 41 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 11 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 39 1
Магнит Доставка 25 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
Магнит - Magnit Pay 7 1
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 1
SAP Asset Manager 1 1
SAP Distributed Manufacturing 1 1
SAP Connected Goods 1 1
OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions 2 1
WSO2 EI - WSO2 Enterprise Integrator Documentation 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1244 1
Apple iOS 8515 1
Oracle Java - язык программирования 3431 1
JavaScript - JS - язык программирования 1390 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1433 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 172 1
Atos Bull Sequana 27 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Intel Xeon E 197 1
Петунин Алексей 58 5
Пересторонин Юрий 10 3
Корниенко Михаил 25 3
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
Лялин Степан 2 2
Митюшкин Дмитрий 2 2
Rueckert Tanja - Рюкерт Таня 4 2
Кузнецов Павел 40 2
Терентьев Алексей 25 2
Медведев Дмитрий 1664 1
Алексеев Виталий 1 1
Щитов Валентин 5 1
Булгаков Кирилл 133 1
Ройтенберг Марк 16 1
Шабанова Яна 5 1
Медведева Светлана 5 1
Есман Сергей 3 1
Городецкая Наталья 2 1
Трапков Владимир 1 1
Ли Андрей 5 1
Гориславец Ольга 1 1
Филатов Андрей 116 1
Горяйнов Андрей 55 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Красюков Дмитрий 43 1
Григорьева Мария 25 1
Пинкус Александр 2 1
Иванов Константин 28 1
Некрасов Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 16
Европа 24874 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 2
Индия - Bharat 5821 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2328 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 1
Польша - Республика 2024 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Германия - Федеративная Республика 13108 1
Италия - Итальянская Республика 4486 1
Венгрия 854 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 1
Турция - Турецкая республика 2582 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Испания - Королевство 3813 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 360 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 730 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4921 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 6
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 371 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2076 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5488 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1893 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1559 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3907 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4550 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21270 2
Экономический эффект 1302 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2993 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5514 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1689 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 95 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 77 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11131 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3406 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 456 1
Металлы - Платина - Platinum 497 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 579 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 591 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 857 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 39 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
SAP Value Award 6 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Quality Awards 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
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