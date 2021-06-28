IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС»

Дочернему предприятию Mercedes-Benz AG — АО «Мерседес-Бенц РУС», потребовалось внедрить систему SAP ATT (Advanced Track&Trace). Проектное управление взяла на себя компания IBS, технологическим партнером выступила 3Keys GmbH.

IBS была выбрана исполнителем проекта совместно с 3Keys GmbH в ходе открытого тендера АО «Мерседес-Бенц РУС», исходя из предстоящего объема работ, а также благодаря высокой квалификации команды и большому числу успешно реализованных проектов. Ключевой задачей было обеспечить исполнение новых требований законодательства, касающихся обязательной маркировки и прослеживаемости товаров в национальной системе «Честный ЗНАК». Для ее решения потребовалось внедрить SAP ATT, сформировать ИТ-ландшафт для Track&Trace, а также выполнить интеграцию с существующими ИТ-системами.

Проектная команда под управлением IBS успешно справилась с поставленными задачами. Теперь АО «Мерседес-Бенц РУС» использует SAP ATT для маркировки складских остатков, импорта и локальной закупки, а также реализации различных товарных групп: отдельных категорий запчастей и маркетинговой продукции (обувь, текстиль, туалетная вода и сувениры). Текущий функционал SAP ATT позволяет АО «Мерседес-Бенц РУС» легко тиражировать решение на новые товарные группы в случае их появления.

«В рамках проекта мы спроектировали систему, отрисовали схему TO-BE, организовали несколько воркшопов с «АО «Мерседес-Бенц РУС», показали, как должны протекать процессы, проработали основные детали, разработали функциональные спецификации, согласовали план работ и начали реализацию. С учетом специфики ИТ-ландшафта АО «Мерседес-Бенц РУС» нам в довольно сжатые сроки удалось эффективно выстроить измененные бизнес-процессы и достичь поставленных задач», – рассказывает руководитель проекта в IBS Дмитрий Митюшкин.

Одной из особенностей проекта стало параллельное с внедрением SAP ATT обновление SAP ERP и доработки в EDI-системе, используемой АО «Мерседес-Бенц РУС» для электронного обмена первичной документацией. Проектная команда гибко подстраивалась под новые интеграционные потоки, детально прорабатывая взаимодействие SAP ATT с разными версиями ИТ-систем. Другой особенностью было распределенное использование функционала SAP ATT как на российских складах АО «Мерседес-Бенц РУС», так и на таможенном складе компании, находящемся за рубежом.

Михаил Корниенко, директор по работе с ключевыми клиентами 3KEYS CIS: «Этот проект внедрения системы SAP ATT стал во многом уникальным: нестандартный IT-ландшафт компании АО «Мерседес-Бенц РУС» и ограниченные возможности по доработкам legacy-систем позволили оригинально подойти к дизайну многих типичных процессов. Коллеги из IBS прекрасно организовали взаимодействие с заказчиком и контроль хода проекта, что позволило в полной мере реализовать нашу экспертизу в области маркировки и обеспечить качественное внедрение системы SAP ATT».

«Введение обязательной маркировки позволяет контролировать качество продукции, бороться с фальсификацией, а также прослеживать весь путь от производителя до дилера или конечного покупателя. Поскольку часть процессов компании при работе с отдельными категориями запчастей и сувенирных товаров в ходе выполнения проекта была несколько изменена, мы увидели дополнительные пути для оптимизации и контроля процессов складских запасов», — рассказывает Павел Кузнецов, руководитель подразделения корпоративных приложений направления продаж, финансов и контроллинга АО «Мерседес-Бенц РУС».

Проект был реализован менее чем за четыре месяца: АО «Мерседес-Бенц РУС» начало готовиться к введению обязательной маркировки летом 2020 года, и уже в ноябре SAP ATT была запущена в промышленную эксплуатацию, а все необходимые процессы стабилизированы. В настоящее время ведутся функциональные доработки, связанные с регламентированием процесса на уровне регулятора. Поскольку работы проводились в период пандемии, большая часть задач реализовывалась удаленно.

«АО «Мерседес-Бенц РУС» было важно запустить систему до конца года, и специалисты IBS завершили работы в соответствии с этими ожиданиями. SAP ATT внедрена в целевые сроки благодаря продуманной координации, грамотной организации командных работ и выстроенной коммуникации между всеми участниками проекта. Мы не только эффективно организовывали работы на проекте, но и прорабатывали эскалацию, управляли всеми рисками», — говорит Юрий Пересторонин, директор отраслей ТНП, торговля и агропромышленный комплекс в IBS.

«Мы остались довольны результатами проекта. Наша компания смогла продолжить закупать и реализовывать полный спектр товаров, соблюдая новые требования законодательства и не останавливая при этом бизнес-процессы», — дополняет Наталья Городецкая, руководитель отдела разработок АО «Мерседес-Бенц РУС».