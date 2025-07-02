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Некрасов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|Михаил Некрасов: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков 1
|05.10.2018
|«Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 1
Некрасов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|3Keys GmbH 6 1
|SAP CIS - САП СНГ 855 1
|SAP SE 5348 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
|Лялин Степан 2 1
|Пинкус Александр 2 1
|Петунин Алексей 58 1
|Германия - Федеративная Республика 12808 1
|Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 615 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150398 1
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