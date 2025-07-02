Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178013
ИКТ 13841
Организации 10767
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3473
Системы 25837
Персоны 76455
География 2881
Статьи 1532
Пресса 1226
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2658
Мероприятия 857

Некрасов Михаил


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Михаил Некрасов: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков 1
05.10.2018 «Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Некрасов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

3Keys GmbH 6 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
SAP SE 5348 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12443 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 1
Маркировка - Marking 1135 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 89 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
Лялин Степан 2 1
Пинкус Александр 2 1
Петунин Алексей 58 1
Германия - Федеративная Республика 12808 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 615 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16828 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще