2020 год выдался нелегким для розничной торговли, как и для экономики в целом. Не все ритейлеры смогли адаптироваться к новым условиям деятельности, в частности — удовлетворить резко выросшие запросы покупателей в сфере онлайн-коммерции. Чтобы стать более конкурентоспособными, розничным сетям необходимо постоянно инвестировать в новые способы получения информации о клиентах, тестировать новые технологии, преобразовывать бизнес-процессы и саму компанию. Это непростая задача. О том, как с ней справился один из крупнейших российских ритейлеров, в интервью CNews рассказал директор по ИТ «Магнита», Валентин Щитов.

«Активно развиваем свой «суперапп»

CNews: «Магнит» присутствует почти во всех регионах России. Как вы строите ИТ-инфраструктуру при таком территориальном распределении? Насколько централизованы ее поддержка, развитие, управление, есть ли «свобода маневра» в регионах?

Валентин Щитов: Наша ИТ-инфраструктура весьма масштабна. Бесперебойную работу информационных систем обеспечивают несколько тысяч технических серверов и несколько сотен тысяч единиц сетевого оборудования. У нас также есть три собственных дата-центра, а корпоративная платформа данных базируется на решениях Teradata. В ИТ-команде «Магнита» работает более 3 тысяч специалистов. Половина из них отвечают за поддержку ИТ-инфраструктуры розничной сети.

Головной офис компании и основные ИТ-мощности находятся в Краснодаре, однако каждый из 22 тыс. наших магазинов или 39 распределительных центров может работать автономно, что обеспечивает стабильность операций во всех 66 регионах и 4 тыс. городах нашего присутствия.

Валентин Щитов: Сейчас мы перешли к модели партнерства с бизнес-структурами и выступаем двигателем цифровизации

Это обеспечивается, в том числе, за счет того, что изменения в ИТ-системы магазинов происходят централизованно. В каждом регионе есть магазин, в ИТ-систему которого вносятся изменения, которые потом «расходятся» по всей региональной сети.

Сегодня мы продолжаем развивать ИТ-инфраструктуру. В частности, больше используем облачные технологии, что позволяет быстро расти нашим онлайн-проектам.

CNews: Какова роль ИТ в развитии компании, в чем выражается участие руководства ИТ-блока в выработке стратегии?

Валентин Щитов: Долгое время подразделение ИТ в «Магните» выполняло чисто сервисные функции. Сейчас мы перешли к модели партнерства с бизнес-структурами и выступаем двигателем цифровизации. ИТ-блок не только получает задания от бизнеса, но и совместно с ним создает решения и продукты, активно участвует в формировании и реализации технически-ориентированных блоков корпоративной стратегии. Бизнес-ориентиры помогают выстроить четкую ИТ-стратегию, расставлять приоритеты и реализовать все необходимые изменения.

CNews: Какие ИТ-тренды в сфере розницы кажутся вам наиболее существенными?

Валентин Щитов: В прошлом году в связи с пандемией коронавируса резко ускорилось развитие электронной коммерции, особенно служб экспресс-доставки. Покупатели стали более требовательными — доставка, даже в большом объеме, нужна им «уже сегодня», а еще лучше — через несколько часов.

В последнее время также много говорится про омниканальность, ритейлерам необходимо интегрировать данные всех учетных систем, чтобы объединить офлайн-продажи с продажами через сайт и мобильное приложение. Это позволяет покупателю, например, легко копить бонусы и также легко ими расплачиваться — на кассе или в мобильном приложении при онлайн-заказе.

Заметный мировой тренд — ставка на «суперприложения». Мы с конца 2020 году активно развиваем свой «суперапп» на базе программы лояльности. В частности, запустили платежный сервис Magnit Pay, онлайн-сервис «Кредитный брокер», добавили услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. В ближайшее время подключим и другие сервисы — переводы и оплату услуг ЖКХ, штрафов.

Понимая актуальность этих трендов, уже около 20% наших разработчиков участвуют в развитии онлайн-направления.

И, конечно, крайне важно развитие аналитических систем, основанных на машинном обучении, которые собирают, анализируют и структурируют данные, помогают в принятии стратегических управленческих решений. Мы уже запустили ряд проектов в этой области для всех основных направлениях нашего бизнеса.

«На гибридном и дистанционном режимах работы могут находиться до 65% персонала»

CNews: Насколько компания оказалась готова к пандемии? Какой процент сотрудников вам пришлось перевести на удаленный режим работы, какие проблемы это создало для ИТ-подразделения? Как были модифицированы бизнес-процессы компании?

Валентин Щитов: Большой проблемы с переводом сотрудников на удаленный режим у нас не возникло. С середины марта 2020 года мы начали поэтапно переводить офисный персонал на дистанционный формат работы и сделали это в течение трех недель. За это время мы перевели на удаленный режим 93% сотрудников головного офиса в Краснодаре (более 8,5 тыс. человек) и 73% — в региональных офисах (более 7,3 тыс. человек).

Чтобы создать условия для удаленной работы, мы в короткие сроки провели модернизацию ИТ-инфраструктуры и обучили сотрудников. Также были увеличены вычислительные ресурсы в головном офисе в Краснодаре, более чем в 3 раза были расширены каналы связи. Параллельно проводилась работа по совершенствованию систем информационной безопасности, отвечающих за организацию удаленного доступа. До пандемии численность удаленных подключений составляла 3–5%, учитывая мобильные устройства. А в период действия режима самоизоляции доля офисных сотрудников на удаленном режиме доходила до 95%.

Новая ИТ-инфраструктура позволяет работать удаленно нескольким тысячам сотрудников на постоянной основе. При этом мы активно их поддерживаем через различные учебные онлайн-платформы, даем новые инструменты для развития, а дистанционные коммуникации поддерживаются с помощью системы корпоративных сервисов, мессенджеров, порталов, онлайн-конференций, систем совместной работы над задачами.

CNews: Насколько удалось трансформировать процесс обслуживания покупателей, переориентироваться на доставку продуктов в период пандемии, какую роль при этом играли ИТ-решения?

Валентин Щитов: До 2020 года «Магнит» был не особо активен в области интернет-торговли, поэтому в нашем случае речь шла не о переориентировке на доставку, а о запуске полноценной системы электронной коммерции. Именно с этой целью весной 2020 года в компанию пришла команда цифровой трансформации, которую возглавил Флориан Янсен. Мне было предложено присоединиться к этой команде в должности ИТ-директора. Первое, что мы сделали, — в короткий срок реализовали заказ и доставку с партнерами Delivery Club и «Яндекс.Еда». Следующим шагом стал успешный запуск собственной доставки. При этом мы отработали бизнес-процессы сначала на доставке товаров из наших аптек, а после перенесли полученный опыт на доставку продуктов.

Валентин Щитов: В нашем случае речь шла не о переориентировке на доставку, а о запуске полноценной системы электронной коммерции

В итоге на конец первого квартала 2021 года мы охватили более 1,3 тыс. магазинов сети почти в 60 регионах и 100 городах, ежедневно выполняя около 9,5 тыс. заказов в день. В этом году мы расширяем сферу деятельности этой службы на другие наши форматы — магазины «у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный» и даже новый «Магнит Мастер».

Также у нас уже работают четыре минидаркстора в Москве, где мы отрабатывает подходы к продаже специализированного ассортимента, экспериментируем с интересными для онлайн-покупателя категориями. Это свежевыжатые соки, выпечка, кулинария, а также товары в более высоком ценовом сегменте во всех категориях. Мы планируем и дальше активно развивать онлайн-доставку, добавив в этом году не менее 1,5 тыс. магазинов в более чем 50 регионах страны, а также доведя число дарксторов в Москве до 20.

Главное же достижение ИТ-команды «Магнита» в период пандемии — это оперативный, за два месяца, запуск сервиса, позволяющего собирать информацию о ценах, остатках и описаниях товаров, продающихся в офлайн-магазинах, и транслировать эти данные партнерам и собственному сервису «Магнит Доставка».

Запуск онлайн-доставки очень важен для нас в части формирования привлекательного омниканального предложения в целом. При этом мы планируем постепенно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, параллельно развивая различные формы взаимодействия с партнерами.

CNews: Сейчас идет процесс возврата сотрудников с удаленки в офис. Останутся ли в арсенале ИТ-службы какие-то наработки ковидного времени?

Валентин Щитов: Этой весной мы начали перевод головного офиса в Краснодаре на новый формат работы. Мы предложили тем сотрудникам, работа которых более эффективна при нахождении в офисе, вернутся на рабочие места, а остальным — гибридный или полностью дистанционный режимы работы.

На гибридном и дистанционном режимах работы, по нашим оценкам, могут находиться до 65% персонала. Но в условиях, когда снова идет рост числа заболевших, думаю, что это будет гораздо большая цифра. Мы готовы оставлять наших сотрудников дома, создавая все необходимые условия для удаленной работы — предоставляем им современное оборудование, помогаем решать технические и организационные вопросы.

В будущем мы оставим гибридный формат работы, как показал опыт, наши системы позволяют сотрудникам быть эффективными, работая из любой локации, а также оптимально налаживать баланс между работой и жизнью.

«Датчики непрерывно сканируют температуру хранения и в случае отклонений передают данные в режиме онлайн»

CNews: В октябре 2020 года «Магнит» открыл в Москве свой первый магазин «у дома», созданный в новой концепции для мегаполисов, которая предполагает активное использование цифровых технологий. Расскажите подробнее про цифровую начинку такого формата, что уже есть, что планируется?

Валентин Щитов: Этот формат был специально разработан под потребности жителей крупных городов, магазины спроектированы по принципу look&feel — с акцентом на атмосферу, полезные сервисы, цифровые решения, продуманный ассортимент. Мы сформировали три покупательских пути, и, чтобы помочь покупателям, на каждом из них предложили максимум цифровых решений для помощи в покупках и сокращения времени на приобретение товаров.

Здесь мы впервые начали тестировать флип-кассы или кассы-трансформеры. Это — киоски оплат, способные работать и в режиме самообслуживания, и под управлением кассира. Такая технология позволяет управлять покупательскими потоками в местах с пиками и провалами трафика. Для покупателей флип-касса больше похожа на кассу самообслуживания: удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро осуществить покупку. Для магазина эта технология несет в себе ценность увеличения операционной эффективности без увеличения штата. В ближайшее время мы планируем пилотные проекты в магазинах «у дома» и в формате «Магнит Косметик».

Мы впервые начали тестировать флип-кассы или кассы-трансформеры.

Также магазины «у дома» оснащены двухцветными электронными ценниками, что ускоряет обновление данных о товарах и экономит время персонала. Полезную информацию в торговом зале транслируют экраны, а медиаполки обеспечивают интерактивный контакт с покупателями. Также здесь можно воспользоваться прайс-чеккерами (показывают актуальную цену), дисплеями на кассе (показывают наполнение чека, промоакции), протестировать технологию оплаты, основанную на распознавании лица, а с помощью решения «МобиСкан» сканировать товары и быстро оплачивать их на кассах самообслуживания.

Кроме того, с марта этого года мы начали тестировать в магазине технологию распознавания эмоций — мы установили ее на дисплеи покупателя. Пока мы собираем данные, с помощью которых планируем повысить качество обслуживания и улучшить покупательский опыт. Мы заметили, что в апреле люди стали более счастливыми, а в период майских праздников у покупателей резко улучшилось настроение.

CNews: В мае 2020 года «Магнит» объявил об оснащении всех своих распределительных центров системой дистанционного контроля температурного режима, а также начал использовать подобные датчики мониторинга продукции на пути в магазины. Нововведение позволяет контролировать свежесть товаров через интернет, увеличить их «срок жизни», а также сократить на 10% потери при соблюдении остальных необходимых показателей. Удалось ли добиться заявленных результатов?

Валентин Щитов: Всегда свежие и качественные продукты на полках наших магазинов — это наша ключевая цель. Для этого мы постоянно запускаем и реализовываем разные проекты, чтобы на каждом этапе цепочки поставок автоматизировать процессы. Именно так появился проект по онлайн-контролю температурного режима.

Датчики непрерывно сканируют температуру хранения и в случае отклонений передают данные в режиме онлайн.

В нашем ассортименте доля продукции, требующей поддержания определенного температурного режима, составляет около 40%: овощи, фрукты, мясные, молочные товары. Мы установили температурные датчики во всех наших распределительных центрах непосредственно в камерах хранения и в зоне загрузки товаров в машины. Это — отечественная технология, разработанная в соответствии с нашими требованиями. Датчики непрерывно сканируют температуру хранения и в случае отклонений в режиме онлайн передают данные на электронную почту и мобильный телефон ответственным для устранения проблем. После загрузки товаров в фуры прямо в таре с продукцией устанавливаются дополнительные датчики. Таким образом, отслеживается не только общая температура в фуре, но и температура отдельной коробки на пути к покупателю. После поставки товаров в магазины датчики возвращаются в распределительные центры, показатели исследуются, и принимается соответствующее решение.

Сегодня мы пошли дальше и охватили онлайн-мониторингом наемный транспорт, чтобы на нем также добиться максимального соблюдения температурного режима. Кроме того, для достижения наших целей мы постоянно работаем над совершенствованием инструментов и способов доставки. Например, сегодня мы начали тестировать новые образцы термобоксов. После мы примем решение, подходит ли данная термотара для поддержания максимально высокого качества в условиях действующих поставок или нет. И ориентироваться мы будем на показатели онлайн-датчиков.

Магазины «у дома» оснащены двухцветными электронными ценниками, что ускоряет обновление данных о товарах и экономит время персонала.

CNews: В начале 2020 года «Магнит» объявил о цифровой трансформации на базе решений SAP. В чем состоит этот проект? В 2019 году вы объявляли о стратегическом партнерстве с «1С», этот проект закрыт?

Валентин Щитов: Стратегическое партнерство — это не проект, это соглашение о дружеском взаимодействии, обмене наработками. Там, где разумнее использовать «1С», мы его используем и продолжим работать с этими продуктами. За многие годы работы с «1С» у нас накоплена огромная, подчас уникальная экспертиза в самых различных аспектах нашего бизнеса, мы не намерены от нее отказываться. Кроме того, у нас запущен внутренний центр экспертизы «1С», на базе которого реализуется ряд проектов.

Если говорить про программу трансформации ERP на базе продуктов SAP, сегодня в нее входят 5 проектов. Это — высокопроизводительная система SAP S/4HANA for Retail, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет и станет цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании. Второй проект — SAP Central Finance, который позволит объединить финансы основных предприятий «Магнита». Третий — SAP CAR, на базе которого будет внедрено современное чековое хранилище. Четвертый — SAP Advanced Track and Trace, который будет отвечать за соответствие наших операций законодательству о прослеживаемости товаров («Честный знак», ЕГАИС, Меркурий). И последний проект — SAP Business Objects и SAP Analytics Cloud, которые будут использоваться для построения корпоративной аналитики и унификации управленческой отчетности.

Для четырех из них мы уже завершили отбор компаний — все выбранные партнеры являются одними из ведущих интеграторов решений SAP на российском ИТ-рынке. Проект «ИТ», в который входит внедрение комплекса обеспечения, мы пока будет выполнять самостоятельно.

Наши сроки не поменялись — реализация программы трансформации ERP займет около пяти лет. При этом внедрение новых решений на пилотном объеме будет завершено в 2022 году, а последующие три года они будет тиражироваться на весь оставшийся объем.

Мы начали тестировать в магазине технологию распознавания эмоций.

CNews: Какие еще есть планы по развитию ИТ-составляющей бизнеса «Магнита»?

Валентин Щитов: Изначально наши ИТ-системы и базы данных не были спроектированы «под цифровизацию» и работу сети через интернет. Поэтому главный вызов сегодня для ИТ команды — создать экосистему комплиментарных сервисов вокруг бренда «Магнит» и омниканального ядра. Для этого нам требуется пересмотреть методы работы с данными и перестроить архитектуру, выделить целевые технологии и осуществить переход к ним. Одним словом, сделать так, чтобы наши методы разработки, информационные системы и инфраструктура были способны поддерживать как розничную сеть, так и онлайн-сервисы, запуск новых цифровых продуктов и развитие существующих.

Валентин Щитов: Главный вызов сегодня для ИТ команды — создать экосистему комплиментарных сервисов вокруг бренда «Магнит» и омниканального ядра

Всего у нас шесть стратегических проектов в сфере ИТ: трансформация ERP, разработка для цепочки поставки (WMS), автоматизация транспортной логистики (TMS), системы прогнозирования и пополнения запасов (F&R), обновление системы электронного документооборота и обеспечения омниканальности нашей работы. В рамках последнего проекта мы перестраиваем ландшафт цифровых продуктов, масштабируем свои решения для электронной коммерции и работаем над ИТ-обеспечением качественно нового уровня взаимодействия с партнерами.

Сегодня мы уже видим серьезные результаты — это перезапуск приложения MagnitApp и запуск пилотов в сфере электронной коммерции, обновление ИТ-ландшафта, включая программу трансформации ERP и внедрение продуктового подхода. Также мы запустили первые кейсы использования больших данных, обновляем технологический стек, реализуем продуктовую трансформацию: собираем продуктовые команды, формируем центр экспертизы по Agile, внедряем культуру гибких команд.