«Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию

ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о старте ключевого этапа реализации цифровой трансформации на базе SAP. Розничная сеть в октябре запустила в эксплуатацию ряд решений SAP и новую систему бэк-офиса магазинов на основе собственной разработки.

Новые решения внедряются в ограниченном, так называемом, пилотном контуре, после чего, при условии стабильной работы, будут тиражироваться на всю сеть. Тиражирование будет поэтапными, что позволит компании минимизировать операционные риски и сделать масштабный переход на решения SAP максимально простым. Пилотные запуски продолжатся до конца 2022 г., окончание масштабирования запланировано на 2025 г. Компания рассчитывает, что эффект от реализации программы в течение нескольких лет может составить миллиарды рублей. Фактическая оценка полученных эффектов запланирована с 2023 г., когда решения будут использоваться на половине объектов компании.

Новые решения функционируют на трех пилотных бизнес-подразделениях и двух магазинах формата «Магнит Косметик» в Краснодаре. Сейчас запущены SAP S/4HANA (сквозной товарно-финансовый учет, цифровое ядро, объединяющее все бизнес-процессы компании), SAP CAR (современное чековое хранилище), SAP ATT (соответствие операций законодательству о прослеживаемости товаров), SAP Process Orchestration (инструменты для быстрой автоматизации, интеграции и оптимизации бизнес-процессов).

«Мы продолжаем фокусироваться на эффективности бизнеса несмотря на то, что заметно ускорили экспансию в этому году. Наше текущее развитие в части оптимизации различных процессов и построения лучшего клиентского опыта напрямую зависит от модернизации IT-ландшафта. Перевод ключевых бизнес-процессов на решения SAP, в том числе бэк-офиса торговых точек, позволит «Магниту» существенно снизить издержки, максимально централизовать и повысить прозрачность бизнес-процессов», — сообщает Ян Дюннинг, Президент, генеральный директор розничной сети «Магнит».

С октября в SAP работают сотрудники общего центра обслуживания (ОЦО), бухгалтерии, дирекции по бюджетированию и контроллингу и других подразделений. В новой системе они ведут данные бухгалтерского и налогового учёта, казначейства, учёта МСФО, а также недвижимости, закупки товаров и услуг, реализации нетоварных ценностей и учета запасов.

Для двух пилотных магазинов сотрудники ОЦО и Департамента контрольно-ревизионной работы стали выполнять учетные и контролирующие операции товародвижения и розничных продаж в SAP S/4HANA и SAP CAR. Теперь логисты, специалисты по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента, сотрудники IT отслеживают в SAP корректность процессов товародвижения, переноса мастер-данных и интеграции решения с другими системами. Сейчас в SAP работают более 450 пользователей.

Также для двух пилотных магазинах «Магнит Косметик» в Краснодаре запущена новая система бэк-офиса собственной разработки, ориентированная на структуру документооборота и объекты SAP, со встроенными механизмами интеграции. Современная система бэк-офиса магазинов даст ряд преимуществ сотрудникам торговых точек: оптимизирует и упростит ввод данных, автоматизирует рутинные ручные операции, создаст прозрачную систему учета и обеспечит магазину синхронное отображение данных с центральной учетной системой. Кроме того, переход на новый инструмент поспособствует органичной интеграции и созданию единой структуры документов бэк-офиса с решениями SAP, предоставит понятный и простой интерфейс для пользователя, увеличит скорость и качество разработки. Новая система бэк-офиса разрабатывается по методологии Agile.