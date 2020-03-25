Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств

Международная биотехнологическая компания Biocad внедрила систему SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP) для маркировки и отслеживания движения лекарственных средств в соответствии с требованиями российского законодательства. Партнером по внедрению выступила компания 3 Keys.

В России с 1 июля 2020 г. будет введена обязательная маркировка лекарственных средств. Внедерение системы позволило компании обеспечить ежедневное формирование регулярной отчетности по производству и движению сериализованной продукции, настроить взаимодействие с ФГИС МДЛП/ГИС «Маркировка» для запроса и получения кодов маркировки, реализовать интеграцию с партнерами по отслеживанию сериализованной продукции. С января 2020 г. система работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Внедрение SAP ATTP проходило параллельно с переходом Biocad на цифровую платформу SAP S/4HANA. В связи с этим партнеру также было необходимо провести миграцию накопленных данных по сериализации лекарственных препаратов, что было сделано в оперативном режиме и в короткие сроки.

«Biocad с самого начала участвует в процессе по подготовке введения маркировки лекарственных средств, мы первыми из фармкомпаний приняли участие в добровольном эксперименте по использованию систем Track&Trace. Отслеживание лекарств позволит эффективнее бороться с контрафактом и сделать рынок прозрачнее. Производство лекарств – непростой процесс, где каждый сбой может иметь очень серьезные последствия. Именно поэтому мы выбрали международное решение SAP ATTP, уже зарекомендовавшее себя на других рынках, которые раньше России перешли к обязательной маркировке. Надежная ИТ-платформа позволит нам быть уверенными в устойчивости бизнес-процессов, бесперебойном обмене с системой отслеживания регулятора, и позволит успешно справляться с ростом бизнеса в будущем», – сказал Виталий Алексеев, директор департамента операционной эффективности и развития SAP компании Biocad.

«Введение обязательной маркировки лекарственных средств – безусловно, очень важный проект. Ведь помимо полного контроля за распространением лекарств, компании, наряду с государством, также получат большой массив данных, анализ которых сможет помочь в решение бизнес-задач и выявлении тенденций на фармрынке. SAP ATTP – это надежное промышленное решение, которое помогает быстро, в режиме реального времени обрабатывать большой объем информации, и при этом легко адаптируется под индивидуальные потребности производителей. Кроме того, оно отвечает всем международным стандартам, более 100 компаний во всем мире используют SAP ATTP. Уверен, что наш проект с Biocad послужит хорошим примером как для российских фармацевтических компаний, так и для производителей других товаров, которые подлежат обязательной маркировке», – отметил Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Это был интересный и непростой проект, поскольку система SAP ATTP внедрялась параллельно с ERP-системой. Также в объем проекта, помимо собственного производства компании, входили сценарии контрактного производства и взаимодействия с 3PL-операторами. Благодаря нашему опыту в построении процессов Track&Trace и активному участию со стороны заказчика, удалось реализовать все в сжатые сроки и без ущерба для бизнес-процессов. На данном проекте мы столкнулись с уникальной для России ситуацией, когда T&T система запускалась не с нуля, а пришла на смену другому решению, так что в список критичных для запуска операций добавилась задача переноса начальных данных по маркированным остаткам», – сказал Михаил Корниенко, директор по работе с ключевыми клиентами 3Keys CIS.